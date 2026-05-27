اليميني المتطرف يانيز جانسا يعود لولاية حكومية رابعة في سلوفينيا

يسير رئيس الوزراء يانيز جانشا، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، على الطريق الصحيح لقيادة حكومة يمينية أخرى في سلوفينيا بعد شهرين من عدم اليقين في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في مارس/آذار. على الرغم من فوزه بمقاعد برلمانية أقل من تلك التي فاز بها رئيس الوزراء الليبرالي السابق روبرت جولوب، قام حزب SDS بزعامة جانشا ببناء ائتلاف مع أحزاب محافظة أصغر وحصل على دعم إضافي من حزب ريسنيكا الشعبوي اليميني. ويحذر المحللون من أن الإدارة الجديدة ستتميز بسياسات مؤيدة لقطاع الأعمال، وخصخصة الأصول العامة، وتحول كبير في السياسة الخارجية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر من بين أولئك الذين هنأوا يانسا ــ وهو ما يمثل انفصالاً مبكراً وملموساً عن موقف سلوفينيا السابق بشأن الإبادة الجماعية في غزة. طوال السنوات الثلاث الماضية، اتخذت إدارة غولوب تدابير جزئية لمحاسبة إسرائيل على تجاهلها للقانون الدولي. وبدلاً من ذلك، تبشر إدارة جانسا الرابعة بعلاقات أوثق مع سلطات الاحتلال.

وقال غولوب: “تحت قيادة يانيز جانشا، ستكون سلوفينيا داعمة لبنيامين نتنياهو، السياسي المتطرف، ومجرم الحرب، والمذنب الرئيسي في الإبادة الجماعية في غزة، والمضطهد لحقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين، والمنتهك الدائم لمبادئ القانون الدولي، وقيم المجتمع الدولي الحديث، والسياسي الذي يخضع لتحقيقات في إسرائيل بتهمة الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة”. “وبالتالي فإن يانيز جانسا يضع سلوفينيا على الجانب المخزي من التاريخ.”

ويحذر أعضاء مجلس الوزراء السابقون من التأثير المحتمل للسلطات الإسرائيلية على يانسا بسبب مزاعم تدخل الاحتلال في العملية الانتخابية. ويشددون على أن ردود الفعل الإيجابية من جانب إسرائيل توفر دليلاً إضافياً على أن المخاوف من التدخل كانت مبررة. وقال غولوب لوسائل الإعلام في 25 أيار/مايو: “لقد أظهر رد فعل يانسا ونتنياهو أيضًا مدى حقيقة فضيحة بلاك كيوب. ويثبت هذا الكشف أن الإسرائيليين كانوا منخرطين بعمق في السياسة السلوفينية قبل الانتخابات. والآن حان الوقت للحكومة القادمة لتصفية الحساب”.

كما توجد مخاوف واسعة النطاق بشأن سياسات الحكومة الجديدة في مجالات العمل، وحرية الصحافة، والحقوق المدنية. كانت إدارات جانسا السابقة، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد-19، سيئة السمعة بسبب الهجمات على المؤسسات الثقافية المهمة والمجتمع المدني ــ وهو ما يشبه جوانب حكم فيكتور أوربان في المجر. وكتب أستا فريكو، من حزب ليفيكا التقدمي، وزير الثقافة في إدارة جولوب: “في كل مرة يصل فيها يانيز جانسا إلى السلطة، يتعرض المثقفون الناقدون والفنانون والمجتمع المدني وكل من يختلف معه في الرأي للهجوم”.

وكتب فريكو أيضًا: “ليس هناك أي سبب على الإطلاق للاعتقاد بأن المرة الرابعة ستكون مختلفة عن المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة”. “على العكس من ذلك، كما يمكننا أن نرى أيضًا في الولايات المتحدة مع ترامب، يمكننا أن نتوقع أن تكون هذه النسخة من جانيز جانسا هي الأسوأ والأكثر عدوانية على الإطلاق”.

تهدد تدابير برنامج الائتلاف الحكومي الجديد بتقويض حقوق العمال، بما في ذلك عن طريق إلغاء الدفع التلقائي لمستحقات النقابات تحت ستار “محاربة البيروقراطية” – وهي في الواقع محاولة للانتقام من النقابات العمالية التي أشارت بالفعل إلى معارضة خطط الجماعات اليمينية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام. ملادينا حذر. كما دعا التحالف إلى اتخاذ تدابير لخفض الضرائب على رواد الأعمال وتسهيل العمل المزدوج بين القطاعين العام والخاص للأطباء، بما يتماشى مع أجندة الخصخصة، حتى قبل تأكيد يانشا كرئيس للوزراء. وأعلنت القوى التقدمية أنها ستحارب هذه المحاولات من خلال الاستفتاء.

بدأ الائتلاف الحكومي المشكل حديثًا أيضًا في مناقشة المقترحات التي تجعل مساهمة المقاومة المناهضة للفاشية في تاريخ سلوفينيا نسبية، بما يتماشى مع التحريفية التاريخية ومعاداة الشيوعية التي تنتهجها الجماعات اليمينية والوسطية الإقليمية. وعلق ليفيكا على التطورات قائلاً: “إن مشروع القانون الذي تم تقديمه لأول مرة مكتوب للأغنياء”. “إن مشروع القانون الثاني يعيدنا بالفعل إلى الخلافات حول الثوار ورجال الحرس […] الهدف ليس أي نوع من المصالحة، بل هو استمرار الحرب الثقافية والهجوم الأيديولوجي ضد شيء يشكل أساس مجتمعنا ويجب أن يكون قيمة مشتركة لنا جميعًا. لكن من الواضح أنه ليس كذلك.”

