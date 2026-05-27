“الأرصاد اليمني” يدق ناقوس الخطر ويحذر من الضغط الحراري الخطير في عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

التنبؤ بمركز التنبؤات الجوية وإنذار مبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأاد من انخفاض ظاهرة الإجهاد اللحظي في مدينة عدن، نتيجة للارتفاع الكبير في درجة الحرارة المصحوب بارتفاع مستويات الرطوبة.

وأوضح المركز، في بياني، أن عدن من أكثر المدن تأثرت كثيراً بهذه الظاهرة منذ تحذير علمي، وبالتالي إلى أحدث الدراسات والاحتجاجات المناخية العالمية، اختتمت إلى أن درجة الحرارة المقترنة بالرطوبة قد تتجاوز حاجز 30.55 درجة مئوية، وهي درجة أعلى لقدرة الإنسان على التبلور.

ويصلون إلى أن نسبة ارتفاع تصل إلى حد ما من قدرة الجسم الطبيعية على التبريد بسبب الجفاف الشديد في جميع أنحاء العالم، ما تؤدي إلى ارتفاع خطير في درجة حرارة الجسم الداخلية، وبالتالي من احتمالات الإصابة بالضرر وضربات الشمس، حتى لدى الأشخاص الأصحاء، وخاصة في المكشوفة تحت مظلة الشمس تبدأ.

ركزت على أن الفئات الأكثر اختياراً تشمل الأطفال والرضع والمرضى، إلى جزء من العمال في مواقع المكشوفة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها الإكثار من شرب المياه والسوائل، لتتعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال الإعداد، وتقليص جزء من العمل بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصراً، مع أماكن توفير عمل آمن ومظللة للعاملين.

ويؤكد مركز الأرصدة على أن التغير المناخي أصبح فعلياً ملموساً يفرض تحديات صحية متطورة للغاية، ومن المؤكد أن رفع مستوى الوعي المجتمعي والالتزام بالإرشادات التوجيهية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الفقراء من العديد.