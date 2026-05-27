يوم عرفة.. مشاهد روحانية مهيبة وحشود الحجاج تملأ سطح عرفات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وثّقت عدسات المصورين منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة، لحظات توافد حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات الطهارة يتقدم الركن الأعظم من مناسك الحج، في مشهد إيماني مهيب غالبات عليه الخشوع والدعاء والدعاء إلى الله طلبا للرحمة والمغفرة والعتق من النار.

وبعد تدفق مئات الآلاف من تسعة الرحمن عبر الطرق والمسارات المؤدية إلى مشعر عرفات، وسط تنظيم مكثف وانتشار واسع للأجهزة الأمنية والفرق الطبية والخدماتية على امتداد طرق المشاة وحركة المركبات، وسلامة الحجاج وتيسيرهم بانسيابية بنجاح تفويج دقيقة.

كما عكست المشاهدين المصورة لأول مرة بكمية الحجاج منذ بدء عملية التصعيد إلى عرفات، حيث سادت من الطمأنينة والانسياب وسط متابعة ميدانية متواصلة من فئات مختلفة.

وفيما يلي جولة مصورة ترصد اللقطات المتميزة ومشاهدة الإيمان التي رافقت الضيوف الرحمن منذ بزوغ فجر يوم عرفة.

توبشوت - يصلي الحجاج المسلمون على جبل عرفات في المملكة العربية السعودية، المعروف أيضًا باسم جبل الرحمة أو جبل الرحمة، خلال ذروة الحج في وقت مبكر من يوم 26 مايو 2026.

حجاج مسلمون يصلون على قمة التل الصخري المعروف باسم جبل الرحمة، في سهل عرفات، خلال موسم الحج السنوي بالقرب من مدينة مكة المقدسة، المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، 26 مايو، 2026. (صورة AP / ألطاف قادري)

حاج مسلم يصلي عند الفجر بالقرب من جبل عرفات في المملكة العربية السعودية، المعروف أيضًا باسم جبل الرحمة أو جبل الرحمة، خلال ذروة الحج في 26 مايو 2026.

حجاج مسلمون يتجمعون عند جبل الرحمة في سهل عرفات مع شروق الشمس خلال موسم الحج السنوي، خارج مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 26 مايو 2026. رويترز / إبراهيم أبو مصطفى

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

