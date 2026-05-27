يظهر “السادة” كلاعب رئيسي في برامج الفدية

بدأت عصابة برامج الفدية الناشئة المعروفة باسم The Gentlemen في جذب المزيد من الاهتمام حيث أصبحت واحدة من أكثر مجموعات الابتزاز نشاطًا في عالم الجريمة السيبرانية السري، وفقًا لأحدث بيانات التهديدات الشهرية الصادرة عن مجموعة NCC.

تم التعرف على The Gentlemen لأول مرة في صيف عام 2025، وهي مجموعة ماهرة يمكنها تجاوز دفاعات المؤسسة بسهولة وبشكل منهجي، والاستفادة من الأدوات العامة لمكافحة AV، وفقًا لشركة Trend Micro، التي كانت من أوائل الشركات التي تتبعت العصابة العام الماضي.

وقالت شركة NCC إن العصابة تتطور بسرعة إلى عملية تنفيذية عالية المستوى لبرامج الفدية كخدمة (RaaS) مع أدوات متقدمة وبنية تحتية للوكيل لتسريع هجماتها.

تدعم عصابة الابتزاز المزدوج مجموعة واسعة من المنصات المستهدفة، بما في ذلك Windows وLinux وNAS وBSD وVMware ESXi. تستخدم برامج الفدية الخاصة بها تشفير XChaCha20 وCurve25519، مما يسمح لها بقفل ملفات ضحاياها بشكل أسرع وعلى نطاق واسع، مع إنشاء مفاتيح آمنة من خلال تشفير المنحنى الإهليلجي الحديث، مما يشير إلى عمل جهة فاعلة متطورة وراسخة باستخدام برامج فدية “لا تشوبها شائبة”.

يراقب المحللون الآن أيضًا استخدام البرامج الضارة للبروكسي والبرامج الضارة المعروفة باسم SystemBC من قبل الشركات التابعة لـ The Gentlemen لتعزيز فعالية هجماتهم.

تعمل أنظمة SystemBC المصابة بمثابة بروكسيات SOCKS6 التي تمكّن مجرمي الإنترنت من تمرير حركة المرور عبر المضيفين المخترقين، مما يجعل تتبع نشاط القيادة والتحكم (C2) أكثر صعوبة، ويحسن قدرة مستخدميه على التحرك أفقيًا، أو التمركز في بيئات ضحاياهم.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح وظيفة التنزيل والتنفيذ المعيارية التسليم السريع والفعال لحمولات المتابعة.

وبهذه الطريقة، تتنقل الشركات التابعة لـ The Gentlemen حول أنظمة تكنولوجيا المعلومات دون الاعتماد على بنية تحتية خارجية قد تكون مكشوفة، ويمكنها إجراء عمليات اقتحام صناعية متكررة بسهولة وسرعة ومرونة وخفية. وهذا يغير ديناميكيات الحادث بشكل أساسي.

وقال مات هال، نائب رئيس NCC للاستخبارات والاستجابة السيبرانية: “يوضح ظهور مجموعات مثل The Gentlemen كيف تجمع الشركات التابعة الآن بين الأدوات المشتركة والبنية التحتية الخفية وأساليب التسلل المتكررة لتسريع الهجمات على نطاق واسع”.

“تعمل تقنيات مثل الأنفاق السرية والنشر السريع على مستوى النطاق على تقليص النافذة التي يتعين على المدافعين اكتشافها والاستجابة لها قبل حدوث التشفير.”

في الواقع، وفقًا لأحدث البيانات الشهرية الصادرة عن NCC، من المعروف أن جماعة The Gentlemen كانت وراء 73 هجومًا إلكترونيًا في أبريل 2026 وحده، أي 10% من إجمالي الهجمات التي تمت مشاهدتها، وقد ضربت الآن أكثر من 230 منظمة هذا العام.

وفي الشهر الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا في إجمالي حجم هجمات برامج الفدية على أساس سنوي، ولكن بانخفاض طفيف مقارنة بالشهر نفسه، ظلت شركة Qilin هي الجهة المهيمنة، حيث تمثل 107 هجمات، أو 14% من الإجمالي الذي تم رصده. مع احتلال The Gentlemen المركز الثاني على الرسم البياني، شملت العصابات الخمس الأكثر نشاطًا أيضًا DragonForce، مع 63 هجومًا، وAkira مع 52، وCoinbase Cartel مع 42.

وظهرت أيضًا في المراكز العشرة الأولى أسماء مألوفة مثل LockBit5، مع 36 هجومًا، وINC Ransom مع 27، وShinyHunters مع 20.