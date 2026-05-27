تستضيف Viasat أول اتصالات هاتفية عبر الأقمار الصناعية في أوزبكستان

مع جارتها كازاخستان، جارتها في آسيا الوسطى، التي تمضي قدماً في مجال الاتصالات المتقدمة التي تشمل الألياف وشبكات الجيل الخامس (5G) والفضاء، دخلت أوزبكستان الغرفة بعرض داخلي هو الأول من نوعه، مباشر إلى جهاز (D2D) للرسائل التي تعمل بالأقمار الصناعية عبر مركبة Viasat.

من خلال العمل مع وزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزبكستان، UZ-SAT، ومشغل الاتصالات الوطني، Uztelecom، أظهر العرض التوضيحي أن المشغل يقوم بمشاركة رسائل SMS الأصلية بين الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android والمتاحة تجاريًا عبر القمر الصناعي.

وبوضع المشروع في السياق، قال Viasat إن D2D هي تقنية اتصالات متنامية تسمح للأجهزة اليومية مثل الهواتف المحمولة والمركبات ومنتجات إنترنت الأشياء (IoT) بالاتصال بالأقمار الصناعية، دون الحاجة إلى محطات فضائية مخصصة.

وأضافت Viasat أنها تعتقد أن نشر D2D سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للمستهلكين وإنترنت الأشياء الصناعي، مما يقلل من حاجز التحول الرقمي من خلال فتح الاتصالات الدائمة في المناطق التي كانت غير متصلة سابقًا.

تتبع هذه التقنية المعايير العالمية لإصدار 3GPP للهواتف المحمولة، والتي يتم اعتمادها بشكل نشط من قبل مشغلي الأقمار الصناعية ومشغلي شبكات الهاتف المحمول ومصنعي الشرائح والمعدات الأصلية.

ويأتي العرض التجريبي عبر الأقمار الصناعية في الوقت الذي أطلقت فيه أوزبكستان 228 مشروعًا صناعيًا بقيمة 13 مليار يورو خلال عام 2026، حيث يعرض العرض التوضيحي إمكانات الاتصال المباشر بين الأبعاد لدفع الإنتاجية والسلامة والكفاءة التشغيلية عبر القطاعات الصناعية الرئيسية، ودعم الطموحات الصناعية الأوسع للبلاد حيث تتطلع إلى تنمية الناتج المحلي الإجمالي إلى 220-230 مليار يورو بحلول عام 2030.

ويهدف العرض التوضيحي إلى عرض إمكانات الأقمار الصناعية لتوسيع الاتصال بالهواتف المحمولة والمركبات وأجهزة إنترنت الأشياء الصناعية في الدولة غير الساحلية الشاسعة. استخدمت Viasat أسطولها الحالي من الأقمار الصناعية مع طيف مخصص لخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة، مما مكن الشركة من العمل مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول وموردي النظام البيئي لتقديم الخدمات دون التضحية بالطيف الأرضي أو التدخل في الشبكات الخلوية.

كما أظهر العرض التوضيحي أيضًا الهواتف الذكية التي تقوم بإرسال واستقبال الرسائل عبر شبكة الأقمار الصناعية ذات النطاق L الخاصة بشركة Viasat باستخدام معايير الشبكات غير الأرضية 3GPP. في أول دولة، تمت مشاركة الرسائل المستندة إلى التطبيقات عبر هاتفين ذكيين يعملان بنظام Android، حيث تم توصيل أحدهما عبر القمر الصناعي باستخدام جهاز مصاحب، والآخر بشبكة خلوية أرضية تقليدية.

وقال سانديب مورثي، نائب الرئيس الأول للحلول غير الأرضية المتقدمة في شركة Viasat: “إن البلدان الناشئة كقادة في مجال التكنولوجيا مثل جمهورية أوزبكستان متحمسة بحق بشأن إمكانات الشبكات غير الأرضية.

“من خلال الاتصال عبر الأقمار الصناعية القائم على المعايير، يمكننا توفير الاتصال لملايين الأجهزة الأخرى في المناطق المحرومة حاليًا من الشبكات الخلوية، مع فوائد تتعلق بالسلامة والاستدامة والكفاءة. ويسعدنا أن نعرض هذه الإمكانات مع الوزارة وUZ-SAT، ونود أن نشكرهم على تعاونهم المستمر.”

وتعتقد شركة Viasat أن التجربة تؤكد جدوى الاتصال الهاتفي عبر الأقمار الصناعية وتعزز ريادة Viasat في هذا المجال الناشئ. في عملية نشر مماثلة في نهاية عام 2025، أكملت Viasat عرضًا توضيحيًا D2D في المكسيك، يضم رسائل SMS أصلية على هاتف ذكي قياسي لإرسال واستقبال الرسائل عبر القمر الصناعي L-band I-4 F3 الخاص بشركة Viasat.

تم توفير البنية التحتية الأساسية من قبل Skylo، شريك نظام Viasat البيئي، والذي استخدم طيفًا ساتليًا متنقلًا مخصصًا ومرخصًا للاتصال لتجنب تداخل الشبكة مع الإشارات الأرضية، ويضمن تغطية واسعة النطاق للعملاء في المناطق الريفية أو الوعرة في المكسيك.

وتعمل Viasat أيضًا مع Space42، شركة SpaceTech التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لتشكيل Equatys – كيان مشترك – لتمكين خدمات D2D العالمية وتطوير خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة الحالية إلى بيئة شبكة 5G.