يوم تحرير أفريقيا 2026: النضال المتجدد من أجل السيادة والتحرير

في 25 مايو، احتفلت الحركات التقدمية والمنظمات الاشتراكية والتعاونيات والطلاب والفنانين والتشكيلات الأفريقية في جميع أنحاء أفريقيا بيوم تحرير أفريقيا 2026 مع تجديد الدعوات للسيادة والوحدة القارية ومقاومة الإمبريالية. وأقيمت الاحتفالات في بلدان مختلفة، بما في ذلك كينيا وتنزانيا، بينما أصدرت الحركة الاشتراكية في غانا في غانا بيانا بمناسبة هذه المناسبة. وفي الوقت نفسه، أصدرت حركة الوحدة الأفريقية اليوم تدخلاً سياسياً أوسع نطاقاً يركز على السيادة، والإمبريالية، ومشروع التحرير الأفريقي غير المكتمل.

ال بيان الوحدة الأفريقية اليوم لقد وضع يوم تحرير أفريقيا في سياقه ليس باعتباره ذكرى رمزية، بل كلحظة سياسية حية متجذرة في النضال المستمر من أجل تحرير أفريقيا وسط الأزمة العالمية المتفاقمة. وأعلن البيان:

“اليوم، 25 مايو 2026، في يوم تحرير أفريقيا، نكرم الأصول الحقيقية ليوم تحرير أفريقيا كواحدة من أكثر النقاط المرجعية التاريخية في نضالنا المشترك. منذ ذلك الاجتماع الأول في 25 مايو 1963 في أديس أبابا، يمثل هذا اليوم أكثر من مجرد احتفال. فهو يجسد تطلعات 1.5 مليار شخص أفريقي في القارة وفي الشتات – المنطقة السادسة من أفريقيا – للمطالبة بالتحرر الكامل من جميع أشكال القمع. القمع والاستغلال.”

وجادل البيان بأن الأهمية التاريخية ليوم تحرير أفريقيا تتقارب الآن حول سؤال سياسي حاسم يواجه القارة:

“مسألة السيادة.”

ودعا إلى بناء جبهة موحدة واسعة ضد الإمبريالية إلى جانب تطوير طليعة ثورية منضبطة قادرة على قيادة التحول الاشتراكي في جميع أنحاء أفريقيا.

يصادف هذا العام الاحتفال الثالث والستين بيوم تحرير أفريقيا، وهو يوم متجذر في النضال ضد الاستعمار والنضال من أجل الوحدة القارية. في عام 1958، عقد كوامي نكروما المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة في أكرا، حيث تم إعلان يوم الحرية الأفريقي كرمز لتصميم الشعوب الأفريقية على إنهاء الهيمنة الاستعمارية والاستغلال. وفي وقت لاحق، في 25 مايو 1963، أنشأ رؤساء الدول الأفريقية منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا وأعادوا تسمية الاحتفال بيوم تحرير أفريقيا رسميًا.

جرت احتفالات عام 2026 وسط أزمة عالمية متفاقمة اتسمت بالنزعة العسكرية، والاعتماد على الديون، والتقشف، واتساع فجوة عدم المساواة، ولكن أيضًا من خلال حركات المقاومة المتزايدة في جميع أنحاء أفريقيا والجنوب العالمي. وعبر المنتديات والبيانات والمناقشات السياسية، ظهرت رسالة واحدة بوضوح: إن تحرير أفريقيا يظل غير مكتمل بدون السيادة الاقتصادية وتقرير المصير السياسي والسلطة المتمحورة حول الشعب والمتأصلة في نضالات العمال والفلاحين والشباب والمجتمعات المضطهدة.

كينيا: نحو السيادة – نضال أفريقيا ضد الإمبريالية

وفي كينيا، جمع منتدى يوم التحرير الأفريقي لهذا العام منظمات من حركات العدالة الاجتماعية، والمنظمات الاشتراكية، والحركات اليسارية تحت شعار: “نحو السيادة: كفاح أفريقيا ضد الإمبريالية”. وعكس هذا التجمع التزاما مستمرا بربط تحرير أفريقيا بالنضالات اليومية ضد عدم المساواة والاستغلال والسيطرة الاستعمارية الجديدة.

وكان من بين الحاضرين سفيرة كوبا لدى كينيا، إينيس فورس فرنانديز، إلى جانب المتحدثين بما في ذلك لويس ماغانغا، وسونغو أويو، وسوريتي قادر، وسيفو ساني، والمتحدث الرئيسي مصعب بابا.

ووضع بيان صدر خلال الاحتفالات السيادة في قلب النضالات المعاصرة في أفريقيا، وربط الإمبريالية بالتقشف، والاستغلال الاقتصادي، والتشريد، والحرمان من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وأعلن البيان:

“إن موضوع هذا العام، “نحو السيادة: كفاح أفريقيا ضد الإمبريالية”، يتردد صداه بعمق ونحن مستمرون في تنظيم وحشد شعوبنا نحو الوحدة القارية والسعي إلى التحرر الكامل من أغلال الإمبريالية والاستعمار الجديد والاستغلال الرأسمالي.”

كما أعرب المشاركون عن تضامنهم مع الشعوب التي تقاوم العدوان الإمبريالي في السودان والكونغو وفلسطين وكوبا وفنزويلا ومنطقة الساحل. تمت مناقشة الحرب في السودان على نطاق واسع خلال المنتدى، ولا سيما من قبل المتحدث الرئيسي مصعب بابا، الذي ربط الصراع بالصراعات الجيوسياسية الأوسع والتدخل الإمبراطوري في القارة.

وكان الموضوع المهم الآخر للبيان الكيني هو العلاقة بين السيادة والحقوق الاجتماعية. وقالت المنظمات إن التحرير يجب أن يشمل الحصول على الغذاء والسكن والرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش الكريم.

وأشار البيان إلى:

“نؤكد من جديد حق جميع الناس في أفريقيا وبقية العالم في الحصول على سبل عيش كريمة والحصول على الغذاء والسكن والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الضروريات الأساسية.”

الحركة الاشتراكية في غانا: السيادة الاقتصادية والوحدة الأفريقية

ال بيان صادر عن الحركة الاشتراكية في غانا ركز على الطابع غير المكتمل للتحرر الأفريقي واستمرار هيمنة القوى الإمبريالية والشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصادات الأفريقية.

وقالت المنظمة إن الحركات المناهضة للاستعمار أدركت بوضوح أن الاستقلال السياسي دون السيادة الاقتصادية من شأنه أن يترك أفريقيا عرضة للاستغلال المستمر.

وأعلن البيان:

“لقد ولدت الرؤية التأسيسية للوحدة القارية من رحم النضال ضد الاستعمار. وقد أدرك القادة والحركات في مختلف أنحاء أفريقيا أن الاستقلال السياسي من دون السيادة الاقتصادية من شأنه أن يترك أفريقيا عرضة للاستغلال من قِبَل القوى الإمبريالية، والشركات المتعددة الجنسيات، والنخب المحلية المتحالفة مع المصالح الأجنبية”.

ووصف البيان كذلك كيف لا يزال العمال الأفارقة يواجهون البطالة والخصخصة والأجور المنخفضة والهجمات على الخدمات العامة بينما تواصل الشركات الأجنبية استخراج الثروة من القارة.

جاء فيه:

“إن معادننا تثري الشركات الأجنبية بينما يظل الملايين بدون رعاية صحية جيدة وإسكان وتعليم وكهرباء ومياه نظيفة.”

كان التركيز الرئيسي لبيان SMG هو رفض كراهية الأجانب والعنف ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا. وأدانت المنظمة محاولات إلقاء اللوم على المهاجرين الأفارقة في البطالة والأزمة الاقتصادية.

وشدد البيان على:

“لا يمكن للوحدة الأفريقية أن تتعايش مع كراهية الأجانب. إن إصابة أفريقي واحد هي ضرر لجميع الأفارقة”.

تنزانيا: الوحدة الأفريقية الثورية وتضامن الطبقة العاملة

في دار السلام، اجتمع أعضاء المنظمات التقدمية والتشكيلات الأفريقية والعمالة غير المنظمة في أحياء الطبقة العاملة للتفكير في حالة التحرر الأفريقي ومسؤوليات الحركات الثورية في اللحظة الحالية.

وشدد المشاركون على أن يوم تحرير أفريقيا يجب ألا ينفصل عن الواقع الذي يعيشه الناس العاديون.

وأعلن البيان:

“هذا يوم إعادة الالتزام، وتعهد لا يتزعزع لتعزيز قضية التحرير الكامل، رغم كل الصعاب، في تحد للخطاب السائد الذي يظل معاديًا بثبات لـ “حقيقتنا” وتجاربنا.”

ركزت المناقشات على نزع الملكية والاستبعاد الاقتصادي والاستغلال الذي يؤثر على السكان الأفارقة في كل من المناطق الريفية والحضرية. وأشار المشاركون إلى أوجه التشابه بين تجارب المجتمعات في الكونغو وتنزانيا، لا سيما فيما يتعلق بالاستيلاء على الأراضي واستخراجها والتهميش الاقتصادي.

ولاحظ البيان:

“إن الطبيعة المشتركة لآلامنا تؤكد أن أسبابها، وبالتالي علاجاتها، هي في الأساس عابرة للحدود الوطنية.”

وشدد المشاركون مرارا وتكرارا على أهمية النضال الجماعي والتضامن الدولي.

كما أعلن البيان:

“التضامن ليس اختياريا”

تركز جزء مهم بشكل خاص من المناقشات على الثقافة والعمل الفكري ودور الفنانين في نضالات التحرير. وتحدى المشاركون المثقفين والعاملين في مجال الثقافة للانضمام إلى نضالات الناس العاديين بدلا من تطلعات النخبة.

وتساءل البيان:

“إذا كانت المثقفة السائدة قد تخلت عن الجماهير، ألا ينبغي للجماهير أن تعمل على تنمية مثقفيها ومفكريها وباحثيها العضويين الملتزمين بخدمة المصالح الفضلى للشعب في هذا المجتمع الطبقي؟”

كما أكد التجمع التنزاني مجددا على التضامن مع فلسطين وكوبا وفنزويلا والسودان والكونغو وهايتي، واصفا التضامن الدولي ليس كعمل خيري، بل كضرورة استراتيجية ضمن النضال العالمي ضد عدو مشترك.

