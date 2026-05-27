وزير الدفاع والقيود العسكرية يؤدون صلاة عيد الأضحى في قصر معاشيق بعدن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

هنري وزير الدفاع الفريق الركن د. طاهر العقيلي، إلى جانب الوزير المدير التنفيذي بدر باسلمة، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، ومدير آمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، وعدد من القيادات العسكرية الرسمية، صلاة عيد الأضحى المبارك في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن.

وشهدت صلاة العيد حضور عدد من القيادات المدنية والعسكرية، وسط روحانية قوية ذات سيادة حضارية.

خطبة العيد، تعزيز الخطيب المعاني الإيمانية لعيد الأضحى، وماؤقته من قيم التضحية والكافل والتراحم، مؤكداً أهمية وحدة الصفة الوطنية، وتوحيد الالتزام في هذه المرحلة، والعمل على ترسيخ الأمان.

كما دعا إلى الاحتواء بسبب وجود الدولة، وشعار المسؤولية الوطنية، مشيدًا بتضحيات القوات المسلحة في جبهات مختلفة دفاعًا عن الوطن وسيادته.

وعقب الصلاة، تبادل الحديثون التهاني والتبريكات بهذه الطريقة، متمنين أن تعود الأعياد القادمة إلى اليمن وتتحقق الوفاء بتنفيذ التنفيذ.