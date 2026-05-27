مطار رعدية وأجواء ساخنة واضطراب في البحر خلال الـ24 ساعة القادمة في اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أصدر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، اليوم الأربعاء 27 مايو/أيار 2026، نشر تنبيهًا إنذاريًا خلال الـ24 ساعة القادمة رقم (7/5)، محذرًا من تحركات جوية تشمل أمطارًا رعدية وأجواء شديدة الحرارة إلى البحر الشديد، إضافة إلى اضطراب في.

وأوضح المركز أنه يتوقع أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعز وإب وريمة والممحويت، فيما يتعلق بأجزاء من محافظات حجة وذمار والضالع، إضافة إلى الصناعات في لحج وأبين، وبالتالي أمطار متفرقة.

كما أشرت إلى أن مناطق نيوجيرسي والشواطئ الساحلية والهضاب الداخلي ستشهد بشدة إلى درجات حرارة شديدة خلال ساعات النهار، في حين تتواصل نحو مستويات قوية حول أرخبيل غابرى وشرق خليج عدن، ما يؤدي إلى اضطراب البحر في تلك المناطق.

وذّر المركز في مناطق المتوسطة المقررة عليها من بداية جريان السيول في الشعاب والوديان، عموماً إلى تجنب التواجد أو جسر مجاري السيول قبل وبعد هطول الأمطار.

كما دعا إلى أخذ الحيطة السريعة والشديدة الحرارة، مما أدى إلى التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة، مع الإكثار من شرب السوائل.

ووجه المركز تنبيهاً لمرتادي البحر والصيادين وبابنة السفن من ضغط البحر حول أرخبيل الغابرى وشرق خليج عدن، بالتأكيد يجب توخي الالتزام واتباع إرشادات السلامة البحرية.

ولهذا حذرنا في إطار نشرات الدورية التي تصدرها المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر عبر الهيئة العامة للأعمال المدنية والأرصاد.