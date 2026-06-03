يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قررت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، الاتصال بالأعمال منذ ما بعد وتسليمه، حيث توجهت إلى أول من أمس، وتوجهت إلى المحكمة، وطالبت باتخاذ إجراءات دبلوماسية لإظهار عدد الأعضاء، وإعلان أعضاء من أعضاء لماذا يريدون شخصين غير مرغوب فيهم.

وقالت إن نائب وزير الخارجية أبلغ عن الإجراءات بقرار تقليص الدبلوماسي في الكويت، مع مطالبة الموظف المشمولين بالقرار بمغادرة البلاد خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة.

المبادرة الكويتية تهدف إلى استهداف استهدافها بـ”الاعتداءات المتواصلة” باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي وجدت فجر الأربعاء واستهدفت عدداً كبيراً من المنشآت المدنية والحيوية، من مطار الكويت الدولي.

وجدت الكويت رفضها قاطعة استخدام أراضيها أو مجالاتها في أي عمل عدائية وتضم أي دولة، وبقيت متمسكة بمبادئها التي تعترف بالسيادة وعدم الانترار إلى الصراعات الجرمانية.

في هذا الوقت السابق، بدأ تسجيل وزارة الكويتية بقتل الشخص الذي انضم إلى الفندق الذي استهدف مؤسسة مدنية في البلاد، بما في ذلك مطار الكويت الدولي.

لجأت القوات المسلحة الكويتية للقد 30 هدفاً جوياً معادياً، إلى غزو باليستية وطائرات مسيّرة، في حين تعاون وزير الداخلية معها مع تحررها ونتيجة لذلك سقطت شظايا، وذلك من خلال مواصلة العدوان في جميع أنحاء العالم.

كما أعلنت السلطات الكويتية أن عدداً من الطائرات المسرية، استهدفت مبنى تطوعي “T1” في مطار الكويت الدولي، ما حضر إلى مستأجري المستفيدين، إضافة إلى طاقات الضرر الكائنة ومقار دبلوماسية.