الغوص في مراكز البيانات: من حزام الصدأ إلى مصنع الذكاء الاصطناعي ميجاوات

تبدأ رحلتنا التي تستغرق ساعة واحدة من بوفالو، نيويورك، إلى مصنع TeraWulf للذكاء الاصطناعي (AI) بقدرة 750 ميجاوات على ضفاف بحيرة أونتاريو، في مشهد طبيعي تحدده البقايا الثقيلة والصامتة للأمجاد الصناعية السابقة.

هنا، بين المساحات الرمادية لبحيرة إيري وبحيرة أونتاريو، توجد البقايا الهيكلية لهيمنة العمال في القرن العشرين – خطوط السكك الحديدية، ومصاعد الحبوب المهجورة، ومصانع الطوب الأحمر السوداء التي كانت ذات يوم جزءًا من تدفق ضخم لإنتاج الصلب والفحم والسيارات بين الغرب الأوسط وساحل المحيط الأطلسي.

وسط المدينة نفسه مرتب بما فيه الكفاية، ولكن مع لمحة من مدينة الأشباح – تلتف الجسور المرتفعة فوق الشوارع المهجورة، في حين تهيمن على محيط وسط المدينة الجنوبي مواقف سيارات فارغة وواسعة مبنية حول الملاعب الرياضية. ستشعر بأن وسط المدينة أصبح وجهة أكثر من كونه مجتمعًا مستمرًا.

إن الجواهر المعمارية – عظمة آرت ديكو في قاعة مدينة فرانك لويد رايت، والواجهة الشاهقة لمبنى راند، والامتداد المجوف لمحطة السكك الحديدية السابقة – تقف بمثابة آثار حجرية ضخمة لعصر العمل اليدوي والثقافة المهنية التي تم بناؤها ذات يوم فوقها.

ترك مدينة حزام الصدأ وراءها وبالاتجاه شرقًا على طول الطريق 90، تتضاءل الكثافة الحضرية تدريجيًا إلى أطراف الضواحي، حيث تصطف الوحدات الصناعية على جانب الطريق خلف ممرات الخدمة الضيقة. علاوة على ذلك، أصبحت المنازل مفصولة الآن بمروج واسعة مشذبة وما يبدو وكأنه عتاج منسق للغاية للريف الأمريكي. تنتشر المنازل ذات الألواح البيضاء ذات المدرجات الأمامية وأقبية الفاكهة في مناطق زراعة التفاح التاريخية بالقرب من شاطئ البحيرة. أخيرًا، وصلنا إلى محيط الموقع شديد الحراسة. بوابة حراسة ذات أسوار عالية من الأسلاك الشائكة وفحص جواز السفر على متنها يذكر هذا المؤلف بحافلة متوترة تعبر إلى يوغوسلافيا في عام 1985. داخل خط السياج، يهيمن على الأفق هيكل محطة كهرباء سومرست التي تم إيقاف تشغيلها والمطلية باللون البرتقالي. بجانبه يرتفع تل ذو مظهر غير طبيعي والذي تبين أنه عبارة عن كومة عشبية من الرماد المضغوط والتي تشكل الآن أعلى نقطة جغرافية في المقاطعة.

حيث تجرؤ النسور يلوح نبات الجيل القديم فوق البحيرة، وتحلق النسور فوق رؤوسهم في الهواء البارد. ومن جانبها تظهر قناة مستقيمة عملاقة بلون الصدأ. والغرض منه لا يمكن فهمه. ربما تكون أمعاءً محملة بالنار، منفتقة من جسد يمكن فهمه بطريقة أخرى. تم إكليله بزخرفة مستحيلة من العوارض والأشغال الفولاذية ويدخل مرة أخرى إلى المبنى المرتفع أعلاه. أمام هذا الحجم الكبير، توجد إطارات محولات عملاقة ولكنها طويلة وزاوية فارغة، في انتظار كابلات ضخمة لسد الفجوة بين عصر الفحم المتلاشي والمصنع الرقمي. ومن بين المئات الذين كانوا يديرون الأفران القديمة التي كانت تنتج أعمدة بخار مرئية من الفضاء، لم يتبق سوى حفنة قليلة من 10 أو 20 عاملاً. موقع البناء الحالي الذي تبلغ مساحته 180 فدانًا عبارة عن عش نمل غاضب وفوضوي. على طول المسارات الترابية الوعرة، يحرك الأرض موكب مستمر من المركبات الصالحة لجميع التضاريس، والرافعات التلسكوبية، والشاحنات الصغيرة المتناثرة بالطين، وشبه المقطورات، وخلاطات الخرسانة. يوجد في كل مكان بحر من السترات عالية الوضوح والقبعات الصلبة المخدوشة، مع مجموعة متساوية من السترات والقبعات الملطخة بالعرق تحتها. القوة العاملة بالكامل من الذكور – لحى كثيفة، ونظارات شمسية ملفوفة، وبطون بارزة من الصرامة بين الرجال الأكبر سنا. في هذه الأثناء، تنظر وجوه العمال الأصغر سنًا الشاحبة والمتعبة في وقت متأخر من الليل من تحت مجموعة من الخوذات والقلنسوة. الجينز الفضفاض وملابس العمل القماشية الصلبة، المغطاة بطبقة رقيقة من الغبار الخرساني الرمادي، هي الزي الرسمي للجميع.