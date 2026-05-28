الفجوة المعرفية في الذكاء الاصطناعي وكيفية سدها

على مر التاريخ، أثارت التقنيات التحويلية الجماهير بشكل عام بمزيج من الخوف والشك وسوء الفهم. ولكن مع الذكاء الاصطناعي، اتخذ سوء الفهم هذا منعطفًا مفاجئًا.

معظم الناس لا يخافون من الذكاء الاصطناعي. في الواقع، الثقة عالية والقلق منخفض. لكن إذا تعمقنا قليلا، ستظهر صورة أكثر تعقيدا. لأنه في حين يشعر الناس بالارتياح تجاه الذكاء الاصطناعي بشكل مجرد، فإن معظمهم يفشلون في التعرف عليه حتى في حياتهم اليومية.

هذه هي الفجوة المعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي. ليس خوفاً من المستقبل، بل عمىً عن الحاضر. وإذا لم نغلقها بشكل عاجل ومتعمد، فإننا نخاطر بإهدار أهم لحظة تكنولوجية في حياتنا، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات غير مباشرة على مهارات تكنولوجيا المعلومات وتطوير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد.

تمتد الفجوة إلى المناطق الجغرافية والأعمار والجنسين

ومن خلال البحث في البيانات التي تم جمعها من 6000 مشارك في جميع أنحاء أوروبا، وجدت إكوينيكس أن 77% ممن شملهم الاستطلاع لم يكونوا قلقين بشأن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي، مع شعور 57% من سكان المملكة المتحدة بالثقة بشأن استخدامه بالفعل. ويشير كل هذا إلى أن الذكاء الاصطناعي يحظى بتبني واسع النطاق، وسيستمر اعتماده بسرعة.

لكن الاستطلاع حدد أيضًا فجوة معرفية واضحة. أقر 33% فقط من المشاركين أنهم يستخدمون الخدمات أو التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يوميًا، وقال 18% إنهم لا يستخدمونها أبدًا على الإطلاق، وترتفع هذه النسبة إلى 28% في المملكة المتحدة. يشير هذا إلى نقص الفهم حول ماهية الذكاء الاصطناعي، وكيفية عمله، أو أين يتم دمجه في الحياة اليومية.

من المفاهيم الخاطئة الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي لا يؤثر على حياتك إلا عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى LLM. لقد تم دمج الذكاء الاصطناعي في جميع مناحي الحياة الرقمية. فهو يعمل على تشغيل التطبيقات على هاتفك الذكي أو ساعتك الذكية، كما أنه مضمن في بريدك الإلكتروني والتقويم. فهو يقترح ما قد ترغب في بثه أو شراؤه عبر الإنترنت، ويرشدك إلى أسرع طريق إلى المنزل، ويراقب صحتك أيضًا. يدعم الذكاء الاصطناعي عددًا لا يحصى من الخدمات الرقمية التي يعتبرها العديد من المستهلكين الآن أمرًا مفروغًا منه.

وعلى نطاق أوسع، يمكن للذكاء الاصطناعي تصميم جزيئات الأدوية التي تصل إلى التجارب السريرية في أقل من 18 شهرا، وتمكين منظمات الحرارة المنزلية الذكية من تعلم الروتين اليومي أو تتبع كثافة الكربون في الشبكة لتوفير التكاليف وتحسين عمليات الإنتاج وتقليل النفايات. كما أنه يساعد على تحسين سلاسل التوريد، وتحسين جودة الأغذية، وجعل النظم الصناعية أكثر كفاءة واستدامة.

إن حقيقة استفادة الكثير من الناس من الذكاء الاصطناعي دون الاعتراف بوجوده تظهر مدى ترسيخ التكنولوجيا بالفعل ولماذا فشل الفهم العام في مواكبة تبنيها.

وتتجاوز الفجوة المعرفية المناطق، حيث توجد أيضًا أنماط حسب العمر والجنس. وشعر ما يقرب من ثلاثة أرباع (72%) الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا بالثقة بشأن استخدام هذه التكنولوجيا، مقارنة بـ 41% فقط ممن تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر. وهذا التفاوت صارخ بشكل خاص في المملكة المتحدة، حيث اتسعت هذه الفجوات إلى 80% و33% لنفس الفئات العمرية. وفي الوقت نفسه، بين الرجال والنساء، بلغت الثقة في فهم الذكاء الاصطناعي 62% و50% على التوالي.

وهذه الفوارق مهمة لأن الثقة غالبا ما تشكل المشاركة. أولئك الذين يشعرون بقدر أقل من الثقة قد يكونون أقل عرضة لتبني أدوات جديدة، أو الوصول إلى الفوائد التي تقدمها، أو التكيف مع التغيرات السريعة في مكان العمل. إذا استمرت هذه الأنماط، فقد نشهد فجوة رقمية متزايدة الاتساع حيث لا يتم تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي بالتساوي بين جميع أنحاء المجتمع، مما يؤدي إلى تعزيز الاختلافات أو عدم المساواة القائمة بين المجتمعات.

توضح التطبيقات العملية الموضحة أعلاه أن الذكاء الاصطناعي ليس مفهومًا مستقبليًا مجردًا، ولكنه تقنية تقدم بالفعل فوائد قابلة للقياس عبر الرعاية الصحية والطاقة والتصنيع. ولكي يتمكن الذكاء الاصطناعي من تحقيق كامل إمكاناته، يتعين على الحكومات والشركات التركيز على التعليم، وليس التنظيم فحسب.

ومع ذلك، إذا لم تفهم الحكومات والمجتمعات المحلية والأفراد تمامًا كيف يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين حياتهم بالفعل، فقد لا يدعمون السياسات أو الاستثمارات اللازمة لتنمية التكنولوجيا.

إن ثقة الجمهور ضرورية للحفاظ على الاستثمار المطلوب للابتكار، وعندما لا يدرك الناس الفوائد التي يقدمها الذكاء الاصطناعي بالفعل، فقد يكونون أقل احتمالا لدعم البنية التحتية والتنظيم والاستثمار طويل الأجل الذي سيكون ضروريا لتطوير الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول وعلى نطاق واسع.

كيفية سد الفجوة

وينبغي للحكومات إعطاء الأولوية لتعليم الذكاء الاصطناعي إلى جانب التطوير التكنولوجي لضمان تبنيه بوضوح وفهم. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب تفكيرًا تفاعليًا واستباقيًا.

وبشكل تفاعلي، من خلال تبديد “الأسطورة” القائلة بأن الذكاء الاصطناعي هو مجرد ماجستير في القانون. وبشكل استباقي، بمعنى بناء المعرفة والخبرة العملية من خلال الاستثمار في برامج التدريب.

يحتاج الناس إلى المساعدة لفهم أين يتواجد الذكاء الاصطناعي بالفعل في حياتهم، وما هي الفوائد التي يمكن أن يقدمها، وما هي القيود التي يفرضها. ولابد من إنشاء مسارات عملية تمكن الناس من بناء الثقة ــ من خلال تدريب القوى العاملة، أو التدريب المهني، أو برامج التعليم ــ المصممة لتزويدهم بالمهارات الرقمية التي يحتاجون إليها في اقتصادنا الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي على نحو متزايد.

وبدون هذه الجهود، قد يستمر التقدم التكنولوجي، ولكن الفهم العام سوف يتأخر، مما يحد من اعتماده ويضعف دعم الإبداع في المستقبل.

أغلق الفجوة أو تخلف عن الركب

الابتكار يبدأ بالتعليم. عندما ظهر الإنترنت لأول مرة، كان يُنظر إليه على أنه موضة لدى الأكاديميين والمراهقين. واليوم، فهو يدعم تقريبًا كل جانب من جوانب الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونتواصل بها. إن الذكاء الاصطناعي يسير على مسار أسرع وأكثر انحدارًا، كما أن الفرصة للتقدم عليه ضيقة.

التاريخ لا لبس فيه في هذه النقطة. إن المجتمعات التي تحركت بشكل أسرع لفهم التكنولوجيات الجديدة لم تنجو من هذا الاضطراب فحسب. لقد قادوها. لقد وضعوا المعايير، وبنوا الصناعات، واغتنموا الفرص التي كان الآخرون بطيئين للغاية في رؤيتها.

نحن بحاجة إلى سد الفجوة المعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي حتى يفهم الجميع، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو المنطقة الجغرافية، كيفية عمل الذكاء الاصطناعي، وأين يوجد بالفعل في حياتهم، وأين من المرجح أن يؤدي. التكنولوجيا جاهزة. الآن يحتاج الفهم العام إلى اللحاق بالركب.