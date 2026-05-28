إسرائيل ترتكب مجزرة العيد السادسة على التوالي في غزة

يكابد الفلسطينيون في قطاع غزة عطلة عيد الفطر الدموية مرة أخرى للمرة السادسة على التوالي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

على الأقل تسعة أشخاص قُتل وأصيب العشرات في عدد من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المباني السكنية والأسواق المزدحمة في أنحاء القطاع المحاصر يوم الثلاثاء 26 مايو.

ومن بين القتلى القائد العام الجديد لكتائب القسام

قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنها اغتالت محمد عودة الذي كان يقال تم تعيينه الأسبوع الماضي رئيسا جديدا للجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، في إحدى الهجمات التي بدأت يوم الثلاثاء.

وأكدت حماس في أ إفادة صدر اليوم الأربعاء 27 مايو، أن عودة استشهد مع زوجته واثنين من أبنائه في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة في حي الرمال، غرب مدينة غزة.

وجاء الاغتيال المستهدف لعودة بعد أحد عشر يوما من سلفه. عز الدين الحداد، اغتالته إسرائيل بنفس الطريقة، وفي نفس الحي.

ورغم أن حكومة نتنياهو زعمت أنها قضت على آخر مدبر لعملية طوفان الأقصى باغتيال الحداد، إلا أنها زعمت بعد ذلك أن عودة كان أيضا أحد كبار قادة القسام الذين قادوا هجمات 7 أكتوبر.

“تم القضاء على القائد الرابع للجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية في غزة أمس وأرسل للقاء شركائه في أعماق الجحيم” وزير الدفاع يسرائيل كاتس كتب على X.

وأضاف كاتس: “تعهدنا بالقضاء على كل من قاد مجزرة 7 أكتوبر، وهذا ما سنفعله”. وهدد قائلاً: “لقد تم وضع علامة عليهم جميعاً للموت في كل مكان”.

ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن إسرائيل تستخدم استهداف قادة كتائب القسام، الذين زُعم تورطهم في هجمات 7 أكتوبر، كذريعة لمواصلة مهاجمة المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية كجزء من سياسة التطهير العرقي.

