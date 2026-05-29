AbdHassan29.05.2026
يرسل Luke Littler رسالة عاطفية إلى صديقته ويريد التوقف عن لعبة رمي السهام | أخرى | رياضة

بلغ متوسطه 111.67 وسجل 12 كحد أقصى في نهائي رائع ضد همفريز ليحصل على الكأس وجائزة مالية قدرها 350 ألف جنيه إسترليني. لم تكن رحلة ليتلر في الدوري الإنجليزي الممتاز واضحة على الإطلاق، حيث تعرض المصنف الأول عالميًا لصيحات الاستهجان في بعض الأحيان بعد حادثة مع جيان فان فين في مانشستر.

لقد أثر ذلك عليه بشدة طوال الأسابيع الـ 17 وتدفقت المشاعر بعد أن حقق قمة مزدوجة ليحقق النصر.

أثناء حديثه على خشبة المسرح، كشف ليتلر أنه أسر لصديقته، فيث ميلار، بشأن رغبته في الاستقالة بسبب الاستقبال العدائي. وبعد أن عوض هزيمته في نهائي 2025 أمام همفريز، أعرب عن امتنانه لعائلته ودائرته الداخلية.

نشر ليتلر على إنستغرام: “لقد كان هذا الدوري الإنجليزي الممتاز واحدًا من أصعب الاختبارات بالنسبة لي ولم أكن لأحصل على هذا بدون الجميع بجانبي. لا يمكنني أن أشكركم جميعًا بما فيه الكفاية على ذلك. لقد فعلنا ذلك”.

وأضاف في رسالة فيديو منفصلة: “مرحبًا بالجميع، يا لها من رحلة طوال 17 أسبوعًا من الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد خرجنا منتصرين مرة أخرى. لقد استعدت الكأس”.

“هناك الكثير من المشاعر، لكنني سعيد جدًا بالفوز، ووجود العائلة هناك أسبوعًا بعد أسبوع، والرعاة هناك أسبوعًا بعد أسبوع. حان الوقت للاحتفال وشكر الجميع على كل دعمكم طوال العام وأتمنى أن يستمر. أراكم جميعًا الأسبوع المقبل في كوبنهاغن.”

على موقع Instagram الخاص بها، شاركت ميلار مقطعًا من حاشية ليتلر، بما في ذلك Angry Ginge، وهي تغني أغنية “Take Me Home, Country Roads” لجون دنفر في حانة فندق فخمة في الساعات الأولى بعد الفوز.

وفي منشور آخر، صورة للزوجين وهما يتبادلان قبلة قبل أن يصعد ليتلر إلى المسرح، كتب ميلار: “فخور جدًا بك دائمًا وإلى الأبد. أحبك كثيرًا”.

خلال مقابلته على المسرح، قال ليتلر: “لقد كانت الأسابيع الأربعة الأولى متقلبة، في ذيل الترتيب، ولكن بعد ذلك في الليلة الخامسة فزت بأول ليلة لي. كان علي أن أستعيد عافيتي، في بعض الأوقات الصعبة.

“أعتقد أنني حصلت على معدل 79 في برايتون أو شيء من هذا القبيل وكان الأمر صعبًا. لكنني هنا مع الكأس.”

وأضاف وهو يبكي: “بعد برايتون والحادث الذي وقع في مانشستر، جلست في المنزل لأقول لفيث: “لا أريد أن أفعل ذلك بعد الآن، فقط الجمهور كل أسبوع”. قلت لها: “أنا في حالة سيئة”.

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

