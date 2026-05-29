لماذا الشمولية هي مفتاح مستقبل التكنولوجيا العميقة في بريطانيا

في السباق العالمي على الريادة التكنولوجية، تميز العام الماضي بالتحول من الخطابة إلى الواقع. فمن إطلاق صندوق الذكاء الاصطناعي السيادي بقيمة 500 مليون جنيه استرليني إلى الالتزام التاريخي بقيمة ملياري جنيه استرليني للحوسبة الكمومية، أرسلت حكومة المملكة المتحدة إشارة واضحة: تعتزم بريطانيا أن تكون المهندس الرئيسي لعصر التكنولوجيا الحدودية، وليس مجرد مستهلك لها.

ومع ذلك، عندما جلست بين المؤسسين والمستثمرين وأخصائيي التكنولوجيا في الحدث الأخير الذي نظمته منظمة Global Tech Advocates بعنوان “Women Leading Deeptech” في لندن، ظهرت حقيقة أكثر دقة. في حين أن أرقام التمويل الرئيسية مثيرة للإعجاب، فإن الرحلة إلى الهيمنة التجارية لا تزال بعيدة عن الاكتمال. إن المملكة المتحدة تمر بلحظة حاسمة بالنسبة لطموحاتها الحدودية، وأعتقد أن هناك خطر تقويض استراتيجيتها إذا تم التعامل مع التنوع في المواهب باعتباره قضية اجتماعية ثانوية وليس ميزة تنافسية أساسية.

وسوف تعتمد الريادة الطويلة الأجل في مجال التكنولوجيات المتقدمة على ما إذا كانت بريطانيا قادرة على بناء نظام بيئي مؤسسي أكثر شمولاً وقدرة تجارية وتنافسية على مستوى العالم مقارنة بما أنتجته الدورات التكنولوجية السابقة. ولقد شهدنا بالفعل البديل، وهو عودة ظهور “الإخوان التكنولوجيين” في الولايات المتحدة وتفكيك مبادرات المساواة التي كثيراً ما تضحي بالمكاسب الاقتصادية الطويلة الأجل من أجل تحولات ثقافية قصيرة النظر. ويتعين على بريطانيا أن تختار مساراً مختلفاً، فتستفيد من الإدماج للاستفادة من قيمة الأعمال التي تخاطر الولايات المتحدة بإبعادها.

التنافس على المواهب وليس رأس المال فقط إنها لحقيقة بسيطة أن بريطانيا لا تستطيع أن تتفوق على الولايات المتحدة أو الصين في الإنفاق. ولا تمتلك المملكة المتحدة رأس المال الاستثماري شبه المحدود الذي يتمتع به وادي السليكون. لكنها في النهاية لا تحتاج إلى مطابقة حجمها لتحقيق الفوز. وسوف تأتي الميزة التي ستتمتع بها المملكة المتحدة من كونها أكثر تعمداً وأكثر مرونة. وتكمن الفرصة في القدرة على تعبئة قاعدة المواهب المحلية بأكملها بشكل أكثر فعالية من منافسيها. وإذا كان للمملكة المتحدة أن تضع نفسها كمنافس عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي والإبداع الكمي، فيتعين عليها أن تبني نظاما بيئيا ديناميكيا تجاريا يستمد من أوسع مجموعة ممكنة من الخبرات. وفي سوق عالمية مجزأة، لا يشكل النموذج الموزع والشامل مجرد خيار أخلاقي، بل ضرورة استراتيجية.

المرونة من خلال التمثيل الخطر الأكبر الذي يواجه التكنولوجيا العميقة في المملكة المتحدة اليوم هو استمرار وجود مجموعة ضيقة من المواهب. ولا تزال التكنولوجيات الرائدة، من أشباه الموصلات إلى الأمن السيبراني، قيد التشكيل والتمويل والتسويق التجاري. وإذا ظل الوصول إلى رأس المال والشبكات والقيادة متركزا بين مجموعة سكانية مختارة، فإننا نضعف بشكل منهجي جودة ومرونة شركات المستقبل. ومن خلال مضاعفة التركيز على المواهب غير الممثلة، فإننا نتجنب التفكير الجماعي الذي يمكن أن يؤدي إلى فقاعات السوق، ونعمل بدلاً من ذلك على ترسيخ النظام البيئي في باحثين ومهندسين متنوعين من الطراز العالمي والذين غالبًا ما يتم تجاهلهم. بحث يُظهر باستمرار أن الفرق التنفيذية المتنوعة من المرجح أن تتفوق بشكل كبير على أقرانها؛ وفي عالم التكنولوجيا العميقة عالي المخاطر، فإن هذا المكسب الهامشي هو الفرق بين الخروج العالمي والطيار الفاشل.