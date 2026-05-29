تلقى لوك ليتلر ضربة بقيمة 164 ألف جنيه إسترليني بعد فوز الدوري الإنجليزي الممتاز بالسهام | أخرى | رياضة

حصل Luke Littler على فاتورة ضريبية ضخمة تقدر بـ 164.500 جنيه إسترليني بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2026. فاز المعجزة الشابة على لوك همفريز في النهائي بنتيجة 11-10. حصل المراهق على جائزة مالية قدرها 350 ألف جنيه إسترليني بينما حصل همفريز على 170 ألف جنيه إسترليني. ومع ذلك، فإن “البرنامج النووي” يقع ضمن الحد الضريبي الأعلى. تصنف إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية الجوائز المالية الاحترافية التي يحصل عليها الرياضيون على أنها دخل خاضع للضريبة، مما يعني أن أرباح نجم رمي السهام ستتلقى ضربة كبيرة، كما حدث عندما فاز ببطولة المملكة المتحدة المفتوحة في مارس/آذار.

ونظرًا لأن ليتلر يكسب بالفعل ما يزيد كثيرًا عن الحد الأدنى لأعلى الشرائح الضريبية في المملكة المتحدة، فسيتم فرض ضريبة على مبلغه البالغ 350 ألف جنيه إسترليني بأعلى معدل هامشي له. ومن المتوقع أن تتم إزالة ما يقرب من 45 في المائة كدفعة ضريبة الدخل، مما يؤدي إلى خصم 157 ألف جنيه إسترليني من Littler على الفور. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى تسوية 2% ​​أخرى من مساهمات التأمين الوطني، وعلى الرغم من أن هذا لا يزال تقديريًا، إلا أنه قد يصل إلى حوالي 7000 جنيه إسترليني، مما يعني أنه سيسلم ما يقرب من نصف جائزته الكبرى.

لا يشمل هذا الرقم أي رسوم إدارية أو نفقات سفر، وهي معفاة من الضرائب ولكنها قد تقلل من راتبه الفعلي.

يبدأ حد المعدل الإضافي بنسبة 45 في المائة على الأرباح التي تتجاوز 125.140 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة. لذلك، تم حساب أن كل جنيه يجنيه Littler لبقية هذا العام سيخضع لهذا المعدل.

ومع ذلك، وللمساعدة في مكافحة ذلك، أنشأ ليتلر شركته المحدودة الخاصة للمساعدة في تخفيف العبء الضريبي، حيث يعمل محترفو لعبة رمي السهام كمقاولين يعملون لحسابهم الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية لا تفرض ضرائب على لاعبي رمي السهام المحترفين فقط على إجمالي جوائزهم المالية. يتم فرض ضرائب عليهم على أرباحهم ويمكن لـ Littler تعويض جزء من فاتورة الضرائب هذه من خلال المطالبة بنفقات العمل المسموح بها مثل السفر والإقامة للبطولات بالإضافة إلى رسوم الإدارة والوكيل.

أقيمت النهائيات في O2 في لندن يوم الخميس، حيث يتنافس الأربعة الأوائل على الجائزة الأولى. انتصر ليتلر بنتيجة 10-9 على جيروين برايس في نصف النهائي، بينما تغلب همفريز على جوني كلايتون بنفس النتيجة.

وفي حديثه إلى سكاي سبورتس بعد التغلب على منافسه الكبير ورفع الكأس، قال ليتلر متأثرًا: “لقد كانت متقلبة، في الأسابيع الأربعة الأولى، كنت في ذيل الترتيب، ثم في الليلة الخامسة، فزت بأول ليلة لي.

“كان عليّ أن أستعيد عافيتي، في بعض الأوقات الصعبة، ذهبت إلى برايتون، وكان معدلي 79 أو شيء من هذا القبيل، وكان الأمر صعبًا، وكنت في وضع سيء، ولكن نعم، أنا هنا مع الكأس”.

وبعد أن تمالك نفسه، أضاف ليتلر: “بعد برايتون والحادث الذي وقع في مانشستر (مع جيان فان فين)، كنت جالسًا في المنزل وأقول لفيث (ميلار، شريكته): “لا أريد أن أفعل ذلك بعد الآن، فقط الحشد كل أسبوع”. قلت لها: “أشعر بالإحباط”.”

