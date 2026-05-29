جوني كلايتون غاضب بعد الخروج من الدوري الإنجليزي الممتاز ويطلق النار على الجماهير | أخرى | رياضة

أصبح جوني كلايتون غاضبًا بعد أن صاح أحد المعجبين عندما كان يرمي في المرحلة الأخيرة من هزيمته أمام لوك همفريز. تم حرمان الويلزي من مكان في نهائي الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة مفجعة، حيث تعرض لهزيمة ضيقة 10-9 في المواجهة الأربعة الأخيرة. لقد نظر للأسفل وللخارج بينما سيطر همفريز في وقت مبكر قبل أن يقوم بعودة مذهلة لإجبارهم على اتخاذ قرار حاسم في مباراة الذهاب.

حصل كلايتون على فرصة الفوز بالمباراة عندما فشل همفريز في إخراج 121، مع تكشيرة Cool Hand بعد إضاعة محاولة في الثور. لقد ترك الأول بحاجة إلى تأمين خروج 62 للفوز بالمباراة وبعد رمي السهام، بقي مع طلقة واحدة في D16. لسوء الحظ بالنسبة لكلايتون، فقد أخطأ الهدف بفارق ضئيل، مما أعطى همفريز فرصة أخرى لتحقيق النصر.

مباشرة بعد محاولته الضائعة، أدار كلايتون رأسه نحو الحشد وألقى نظرة غاضبة، على ما يبدو لأن أحد المعجبين صرخ أو أطلق صفيرًا أثناء رميه.

قال معلق سكاي سبورتس رود ستود: “إنه ينظر إلى يمينه لكن همفريز يحصل على فرصة أخرى! أعتقد أن شخصًا ما صرخ، كما تعلمون. نعم، صرخ شخص ما.”

بدأ الجمهور في إطلاق صيحات الاستهجان بصوت عالٍ عندما عاد همفريز إلى الملعب وأنهى المهمة، حيث حصل على 25 نقطة ليحجز مكانه في نهائي الدوري الإنجليزي الممتاز ضد لوك ليتلر.

لقد كانت نهاية مفجعة لهذه الليلة لكلايتون، الذي قاد الطريق في معظم فترات الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه سقط عند العقبة قبل الأخيرة.

وفي تعليقه على المباراة، قال الناقد ستيوارت بايك: “كلايتون منزعج بسبب الصيحات، ليس هناك شك هناك، لكن لا يمكنك إلقاء اللوم عليه. هناك ابتسامات للبطل المدافع، الذي فاز بالمباريات الثلاث الأخيرة”.

وفي الوقت نفسه، أضاف مارك ويبستر: “كان لدى همفريز رمي السهام لمدة 7-2 وبدا واثقًا بينما بدا كل شيء صعبًا بالنسبة لجوني.

“لكن جوني وصل إلى الاستراحة بنتيجة 6-4، وهو ما كان عليه القيام به، كما لو أنه لم يفعل ذلك، اعتقدت أن المباراة قد انتهت.

“كانت هناك أخطاء من همفريز لكنه وجد طريقة لتجاوز الخط وهذا ما يفعله الأبطال: الخروج من المواقف الصعبة. سيشعر جوني بالقسوة، لكنه سيكون فخورًا بجهوده إذا نظرنا إلى الوراء”.

