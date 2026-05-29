أعضاء البرلمان الأوروبي يحثون المفوضية الأوروبية على اتخاذ إجراءات بشأن تكنولوجيا المعلومات الظل الخاصة باليوروبول

كتب أعضاء البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية للتعبير عن مخاوفهم بشأن إخفاقات “الحوكمة المنهجية” في وكالة الشرطة الأوروبية، يوروبول، ووكالة خفر السواحل والحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس.

الرسالة، التي وقعها 19 عضوًا في البرلمان الأوروبي، تأتي في أعقاب تحقيق أجرته Computer Weekly وSolomon وCorrectiv والذي كشف أن اليوروبول قام بتخزين كميات ضخمة من البيانات الحساسة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الظلية دون ضوابط حوكمة أو تدقيق أو أمنية كافية.

ويحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن اليوروبول ووكالة الحدود تقومان بمعالجة وتخزين ونقل البيانات بطرق تثير مخاوف جدية بموجب قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي والمبادئ الأساسية لسيادة القانون.

وبدعم من أعضاء المجموعة اليسارية، أوزليم ديميريل من ألمانيا، وإستريلا غالان من إسبانيا، وعضو البرلمان الأوروبي البلجيكي ساسكيا بريكمونت، ومجموعات سياسية أخرى، تحذر الرسالة من أن الخطط الوشيكة لتوسيع نطاق عمل يوروبول وفرونتكس لا ينبغي أن تمضي قدما إلا إذا كانت الوكالات متوافقة تماما مع قانون الاتحاد الأوروبي ومبادئ حماية البيانات.

ويدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رقابة مستقلة قوية وكتب أعضاء البرلمان الأوروبي: “لا يمكن أن تقتصر هذه الإصلاحات على الاعتبارات التشغيلية أو الكفاءة… بل يجب أن تكون مشروطة بشدة بالامتثال الكامل لميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، والالتزام الصارم بمبادئ حماية البيانات، وإنشاء آليات مراقبة قوية ومستقلة وقابلة للتنفيذ”. تستشهد الرسالة بتقارير استقصائية من Computer Weekly وSolomon وCorrectiv، والتي تكشف أن اليوروبول كان يدير بنية تحتية داخلية لتكنولوجيا المعلومات حيث تمت معالجة كميات كبيرة من البيانات الشخصية الحساسة لسنوات “خارج الأنظمة الخاضعة للإدارة والقابلة للتدقيق بشكل صحيح”. وكتب أعضاء البرلمان الأوروبي: “يبدو أن هذه البيئات الموازية مكنت من العمل التحليلي دون ضوابط وصول كافية، وتسجيل غير مكتمل، وفي بعض الحالات، التحايل على آليات الرقابة الداخلية والخارجية القائمة”. وتشمل الأنظمة غير المنظمة التي تم تحديدها أداة استخباراتية سرية – تُعرف داخليًا باسم “طنجرة الضغط” وتم تصميمها لاستخراج المعلومات من الإنترنت – والتي تم إخفاؤها عن هيئة تنظيم الخصوصية في أوروبا حتى عام 2019. وأكدت أعلى هيئة مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، وهي المشرف الأوروبي على حماية البيانات الذي يشرف على يوروبول، أن الأدلة المتاحة “قد تشير إلى نمط أوسع من معالجة البيانات غير الخاضعة للرقابة مما تم الاعتراف به سابقًا”.

قامت فرونتكس بنقل عشرات الآلاف من بيانات الأشخاص إلى اليوروبول كما أثار أعضاء البرلمان الأوروبي مخاوف بشأن نقل البيانات الشخصية المتعلقة بعشرات الآلاف من الأشخاص الذين أجرت فرونتكس مقابلات معهم إلى اليوروبول دون ضمانات قانونية كافية أو تقييمات فردية لضرورة وتناسب مشاركة البيانات. وكشف تحقيق أجرته لوموند وإلبييس وسولومون في عام 2025 أن فرونتكس جمعت بيانات من 13 ألف شخص خلال “مقابلات استخلاص المعلومات” ونقلتها بشكل منهجي إلى اليوروبول بين عامي 2019 و2023. وتضمنت البيانات تفاصيل الاتصال ومعرفات وسائل التواصل الاجتماعي ومعلومات مشبوهة لم يتم التحقق منها في كثير من الأحيان. وفي العديد من الحالات، تم استخدام البيانات في التحقيقات الجنائية مع المهاجرين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. إن عمليات النقل الآلي والكميات الكبيرة للبيانات بين فرونتكس ويوروبول تتعارض مع المبادئ الأساسية لقانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحديد الغرض وتقليل البيانات والمشروعية، وفقًا لأعضاء البرلمان الأوروبي. وفي مجموعها فإن الإفصاحات المتعلقة باليوروبول وفرونتكس تشير إلى فشل نظامي في الحوكمة. وكتب أعضاء البرلمان الأوروبي: “يتم نقل البيانات التي تم الحصول عليها في سياقات حساسة من الناحية القانونية والأخلاقية إلى بيئات مؤسسية حيث لا يتم ضمان الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن الشرعية والمساءلة والشفافية بشكل كافٍ”. “وهذا لا يقوض معايير حماية البيانات فحسب، بل يقوض أيضًا النزاهة الأوسع للتعاون في مجال إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي.”