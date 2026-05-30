مناورات الجيش الأمريكي في فنزويلا قوبلت بالاحتجاجات

في 23 مايو، في كاراكاس، فنزويلا، تم إجراء تدريب على الإخلاء في السفارة الأمريكية. وشارك في التدريب طائرتان مروحيتان تقلان أفرادًا عسكريين أمريكيين، بالإضافة إلى سيارات إسعاف ورجال إطفاء وفرق أمنية أخرى.

الطائرة تم تكليفهم مع “نقل القوات والمعدات والإمدادات من السفن والقواعد البرية للهجمات القتالية والدعم”، وفقًا لقيادة الأنظمة الجوية البحرية التابعة للبحرية الأمريكية.

وقد اكتسبت هذه التدريبات أهمية كبيرة لكلا البلدين. في الواقع، رئيس القيادة الجنوبية للولايات المتحدة نفسه، وأشرف الجنرال فرانسيس دونوفان على التدريبات العسكرية في كاراكاس. بالإضافة إلى ذلك، عقد خلال إقامته اجتماعات مهمة مع الحكومة الفنزويلية ومع موظفي السفارة الأمريكية.

أفادت حكومة ديلسي رودريغيز أنها سمحت للفرق الأمريكية بإجراء التدريبات وفقًا لـ “بروتوكولات الأمن والحماية الدبلوماسية القياسية”. وذكرت الحكومة الفنزويلية أيضًا أن تدريبات الإخلاء تم تنفيذها بالتنسيق مع سلطات الطيران الفنزويلية.

من الواضح أن الوضع مختلف تمامًا عن الأيام التي سبقت 3 يناير 2026، عندما غزت القوات الأمريكية الأراضي الفنزويلية واحتجزت الرئيس نيكولاس مادورو آنذاك وزوجته سيليا فلوريس، ثم تم نقلهما لاحقًا إلى نيويورك، حيث يقبعان هناك. المنعقدة حاليا. وأسفرت العملية، بحسب التقديرات الفنزويلية، عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم العديد من الفنزويليين والكوبيين.

وفي أعقاب هجوم 3 يناير/كانون الثاني، أقيمت علاقة جديدة بين واشنطن والحكومة الجديدة، بقيادة القائم بأعمال الرئيس ديلسي رودريغيز، التي توصلت إلى سلسلة من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع إدارة ترامب، والتي تشمل الآن تدريبات أمنية على الأراضي الفنزويلية من قبل مشاة البحرية الأمريكية.

رفض من قبل أنصار تشافيستا

ومع ذلك، سلط الوضع الضوء على بعض التوترات بين الموقف الدبلوماسي والسياسي لإدارة رودريغيز – عضو الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي – والعديد من أعضاء نفس المنظمة السياسية.

في الحقيقة، تم تنظيم احتجاج في كاراكاس من قبل مجموعات من التشافيزيين الذين رفضوا التدريبات العسكرية الأمريكية، معتبرين إياها شكلاً واضحًا من أشكال التدخل في فنزويلا.

وهتف المتظاهرون “لا للتدريبات!”، و”لا نريد أن نكون مستعمرة أمريكية”، و”أيها الأمريكيون، عودوا إلى دياركم!”. بينما كانوا يلوحون بالأعلام الفنزويلية في الساحة المركزية بالعاصمة الفنزويلية، بينما أمكن سماع صوت الطائرات التي تقوم بعملية الإخلاء في أماكن أخرى.

وأضاف: “اليوم نحن نحتج لأن هذا التظاهر بالمساعدة المتبادلة التي يريدونها لمواجهة الكوارث في فنزويلا هو مجرد مثال آخر على تلاعبهم وتدخلهم في دولة حرة وذات سيادة”. وقالت مارييلا ماتشادو، زعيمة حركة السكان إيفي.

فضلاً عن ذلك، قال ماتشادو“اليوم نقول للفنزويليين العاديين إن هذا شعب كريم، وإننا ننتهج سياسة دبلوماسية، لكن لا يخطئن أحد، فالأمر لن يكون بهذه السهولة بالنسبة لهم. إذا لم يكن هناك نفط لنا، فلن يكون هناك نفط لهم أيضًا. سنموت جميعًا، أيها الرفاق”.

متظاهر آخر وقال فيكتور روميرو للصحافة: “ال [US] إن التدريبات ليست سوى استفزاز ضد الشعب الفنزويلي. نحن منزعجون من تدخل حكومة الولايات المتحدة”.

وبينما كرر روميرو دعمه لديلسي رودريغيز ونهجها في الدبلوماسية، واعترف أيضا أن هناك شكلاً من أشكال “الإكراه والتهديد” ضد الحكومة الفنزويلية من قبل واشنطن يجبرها على الامتثال لقرارات الشمال.

The post مناورات الجيش الأمريكي في فنزويلا قوبلت بالاحتجاجات ظهرت للمرة الأولى على موقع Peoples Dispatch.

Source link