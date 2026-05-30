الرئيس البوليفي يعزز سلطته مع استمرار تزايد الاحتجاجات

بعد عدة أسابيع من الاحتجاجات صرح بذلك الرئيس البوليفي اليميني رودريغو باز وقالت الصحافة إن الأزمة الاجتماعية الخطيرة التي تواجهها البلاد منذ ما يقرب من شهر “تصل إلى نقطة الانهيار”.

“البلاد بحاجة إلى النظام، وهذا الوضع وصل إلى نقطة الانهيار… الوقت ينفد. نحن ندعو إلى الحوار”. قال بازتحت ضغوط متزايدة من الحركات الاجتماعية التي يبدو أنها لا تمنح الحكومة أي راحة.

اندلعت الاحتجاجات بعد أن حاولت الحكومة إصدار قانون يلغي إعفاء الأراضي من المصادرة – وهو حق اكتسبه المزارعون لمنع فقدان مصدر رزقهم الأساسي بسبب الديون أو أي ظروف أخرى.

ودافع باز عن القرار قائلا إنه سيسمح لأفقر البوليفيين بالحصول على الائتمان، على الرغم من أن المعارضة رأت في القانون آلية لتسليم الأراضي لأصحاب المصالح الرأسمالية الوطنية والدولية الكبيرة.

بوليفيا بلد غني بالموارد الطبيعية، مثل الغاز الطبيعي، والزنك، والفضة، والرصاص، والقصدير، والذهب، والنفط، فضلا عن الليثيوم، والتي تحتفظ البلاد بأكبر احتياطياتها في العالم ــ وهي الحقيقة التي جذبت انتباه شركات التكنولوجيا الكبرى. وتشكل بوليفيا، جنباً إلى جنب مع الأرجنتين وتشيلي، ما يسمى “مثلث الليثيوم”، وهي منطقة استراتيجية لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي أعقاب حملة القمع القاسية، انضم المزارعون والمعلمون والطلاب والسكان الأصليون ومجموعات أخرى من المواطنين إلى الاحتجاجات، مطالبين بتحسين ظروفهم. وفي مواجهة الرد القاسي من جانب حكومة باز، سرعان ما تحولت المطالبات بالمزيد من الحقوق إلى دعوة جماعية: “يجب على باز أن يستقيل!”.

وكانت الحكومة مترددة في التنحي. بل على العكس من ذلك، فقد سعت إلى الحصول على الدعم الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة، حليفتها الرئيسية، فضلاً عن حكومات يمينية أخرى في المنطقة.

المزيد من القوة لباز

ومع ذلك، وفي مواجهة قوة الاحتجاجات، التي لا تظهر أي علامات على تراجع كثافتها أو قدرتها على التعبئة، قرر باز أيضًا تعزيز المزيد من السلطة لمواجهة المعارضة التي أغلقت العديد من الطرق الرئيسية واشتبكت بعنف مع قوات إنفاذ القانون.

في الواقع، في 26 مايو، ألغى الكونجرس قانون يضع حدودًا على قدرة الرئيس على إعلان حالة الطوارئ. وباتباع نفس النهج الذي اتبعه بوكيلي في السلفادور ونوبوا في الإكوادور، يبدو أن باز وجد في حالات الطوارئ طريقة جديدة لاستدعاء المؤسسة العسكرية لمعالجة مشاكله بسهولة أكبر.

وبحسب سياسيين مقربين من باز، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط آليات الرقابة الاجتماعية ومنع إفلات الجماعات العنيفة من العقاب. وقد عبر عن ذلك كارلوس ألاركونالذي يقول إن القاعدة الجديدة تمنع “الجماعات العنيفة التي تدعي أنها تمثل الشعب” من التهرب من القانون.

ومع ذلك، يعتقد مشرعون معارضون آخرون أن القرار لن يؤدي إلا إلى تأجيج الاحتجاجات. بحسب ممثل يمين الوسط إدوين فالداومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء، الذي ينتمي إليه الحزب الديمقراطي المسيحي، إلى “مزيد من العنف”، مع ترك الفئات الاجتماعية التي تحتج “بدون حماية”.

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها وتدعو إلى احترام حقوق الإنسان

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع في بوليفيا. وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان له إن التوترات المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى أزمة أكثر خطورة.

“يجب أن تمتثل جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الأمن بشكل صارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأي استخدام للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يجب أن يكون متسقاً مع مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والاحتياط وعدم التمييز. ويجب التحقيق في أي ادعاء أو شك معقول حول الاستخدام غير القانوني للقوة أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هؤلاء المسؤولين بشكل فعال ونزيه وفي الوقت المناسب “. حسبما أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

فيما يتعلق بالسلطة الأكبر التي يتمتع بها باز الآن لإعلان حالة الطوارئ، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وذكّرت الحكومة بأن التزاماتها تجاه القوانين الدولية لحقوق الإنسان “لا تزال سارية”. كما دعا المكتب “السلطات والقطاعات المعبأة إلى إعطاء الأولوية للحوار واعتماد تدابير لوقف التصعيد. ومن الملح منع المزيد من العنف والبحث عن حلول سلمية وديمقراطية”.

