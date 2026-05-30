منوعات

تم تعليق جزيرة آيل أوف مان تي تي بعد أيام قليلة من وفاة المتسابق | أخرى | رياضة

AbdHassan30.05.2026
23
تم تعليق جزيرة آيل أوف مان تي تي بعد أيام قليلة من وفاة المتسابق | أخرى | رياضة

تم إلغاء اليوم الأول من السباق في جزيرة آيل أوف مان تي تي 2026 بسبب سوء الأحوال الجوية. تم تأجيل العمل لمدة ساعة واحدة في البداية قبل اتخاذ القرار بتعليق نشاط اليوم بأكمله بسبب الضباب والأمطار المتوقعة.

يأتي هذا الإعلان بعد الوفاة المأساوية لدانيال إنجهام يوم الأربعاء بعد حادث وقع على منحنى دوران في اللفة الأولى من الجلسة التأهيلية الثالثة. كما قُتل آلان أوفرسبي، 68 عامًا، أثناء السباق في جزيرة آيل أوف مان في سباق ما قبل TT يوم الأحد.

من المقرر أن يبدأ اليوم الرسمي الأول للسباق اليوم ولكن تم الإعلان من قبل كاتب TT Gary Thimpson في الحلبة أن حدث اليوم لن يتم.

قال عبر The Race: “لقد اقترب الطقس”، “وانخفضت الرؤية بشدة من البنغل حتى خط البداية. من غير المرجح أن ترتفع الآن، وستزداد سوءًا بشكل تدريجي في فترة ما بعد الظهر حيث من المقرر أن تهطل مجموعة من الأمطار.

“القرار هو إلغاء سباق Superstock اليوم المكون من ثلاث لفات في الوقت الحالي. وسنقوم بتعديل الجدول الزمني خلال الأسبوع، ونحاول مرة أخرى غدًا بسباق Superbike المكون من ست دورات.”

سنوافيكم بآخر التحديثات والصور ومقاطع الفيديو حول هذه القصة الإخبارية العاجلة.

ابق على اطلاع بجميع العناوين الرئيسية والصور والتحليلات والآراء ومقاطع الفيديو حول القصص التي تهمك.
تابعونا على تويتر @‌DExpress_Sport – صحيفة Daily Express & الرسمية Express.co.uk حساب تويتر – تقديم الأخبار الحقيقية في الوقت الحقيقي.

نحن أيضًا موجودون على Facebook @‌DailyExpressSport – نقدم الأخبار والميزات ومقاطع الفيديو والصور التي يجب مشاهدتها طوال اليوم لإبداء الإعجاب والتعليق والمشاركة من Daily Express وSunday Express و Express.co.uk.

Source link

AbdHassan30.05.2026
23
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

سر الاختلاف بين فوهات القمر

سر الاختلاف بين فوهات القمر

09.04.2026
تطورات حالته الصحية ووفاته في المستشفى.. صحيفة سعودية ليوم الأيام الأخيرة لليمني السابق

تطورات حالته الصحية ووفاته في المستشفى.. صحيفة سعودية ليوم الأيام الأخيرة لليمني السابق

29.05.2026
إتلاف طن و213 كيلو غراماً من المواد المخدرة في عدن

إتلاف طن و213 كيلو غراماً من المواد المخدرة في عدن

14.04.2026
أوقاف لحج.. إرث العباد بين عبق التاريخ وتحديات العصر

أوقاف لحج.. إرث العباد بين عبق التاريخ وتحديات العصر

22.03.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى