تم تعليق جزيرة آيل أوف مان تي تي بعد أيام قليلة من وفاة المتسابق | أخرى | رياضة

تم إلغاء اليوم الأول من السباق في جزيرة آيل أوف مان تي تي 2026 بسبب سوء الأحوال الجوية. تم تأجيل العمل لمدة ساعة واحدة في البداية قبل اتخاذ القرار بتعليق نشاط اليوم بأكمله بسبب الضباب والأمطار المتوقعة.

يأتي هذا الإعلان بعد الوفاة المأساوية لدانيال إنجهام يوم الأربعاء بعد حادث وقع على منحنى دوران في اللفة الأولى من الجلسة التأهيلية الثالثة. كما قُتل آلان أوفرسبي، 68 عامًا، أثناء السباق في جزيرة آيل أوف مان في سباق ما قبل TT يوم الأحد.

من المقرر أن يبدأ اليوم الرسمي الأول للسباق اليوم ولكن تم الإعلان من قبل كاتب TT Gary Thimpson في الحلبة أن حدث اليوم لن يتم.

قال عبر The Race: “لقد اقترب الطقس”، “وانخفضت الرؤية بشدة من البنغل حتى خط البداية. من غير المرجح أن ترتفع الآن، وستزداد سوءًا بشكل تدريجي في فترة ما بعد الظهر حيث من المقرر أن تهطل مجموعة من الأمطار.

“القرار هو إلغاء سباق Superstock اليوم المكون من ثلاث لفات في الوقت الحالي. وسنقوم بتعديل الجدول الزمني خلال الأسبوع، ونحاول مرة أخرى غدًا بسباق Superbike المكون من ست دورات.”

