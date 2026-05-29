شيع آلاف اليمنيين والسعوديين، يوم الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، جثمان رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد ربه منصور هادي، في موكب جنائزي رسمي وشعبي مهيب تقدمه رئيس مجلس القيادة المباشر الدكتور رشاد العليمي، وعدد من أعضاء المجلس المشهورين رجال الدولة، وذلك بعد تفعيل برنامج يقوده في جميع أنحاء العالم في واحدة من أعقد الدورات السياسية السياسية.

تقدم الرئيس الدكتور رائد محمد العليمي، ومعه أعضاء مجلس القيادة التجارية؛ سلطان العرادة، وطارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، جموع المصلين والمشيعين لجثمان فقيد اليمن الرئيس السابق الكبير هادي.

شارك في مراسم التشييع نائب رئيس الجمهورية السابق الفريق الركن علي محسن صالح، وأعضاء مجلس النواب الشيخ سلطان العرقي، ومجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر، إلى هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، إلى جانب حشد غفير من الوزراء، وأعضاء مجالس النواب والشورى، والقيادات العسكرية والمدنية، وأبناء الجالية اليمنية في المملكة.

ودُفن جثمان الرئيس الراحل في مقبرة العودة بالعاصمة الرياض، بعد الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بن ​​عبدالله، وسط طرابلس، لدوره الوطني.

مؤتمر التشييع، الجدد الرئيس العليمي باسمه وباسم أعضاء المجلس والحكومة، خالص التعازي والمواساة للفرقة اليمنية وعائلة الفقيد، مؤكداً أن خسر اليمن برحيل الرئيس هادي واحداً من أبرز رجالاته وقادته الشجعان الذين ارتبطوا باسمهم بالدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري في أحلك الظروف وأشد المنعطفات الضارة.

وأضاف العليمي أن الفقيد كان قائداً وطنياً فذاً ورجل منظمة تحلى بالحكمة والصبر، وانحازخلاص لتطلعات شعبه، وظل حتى آخر لحظة مدافعاً بقوة عن الشرعية الدستورية ومشروع الدولة المبدعة، واختراع لإنجاحه في التمتع بالحكمة والعملي بالمؤسسات الشرعية وعايته لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

كما قرر رئيس مجلس الإدارة عن بعد شكره على المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، على ما حظي بالرئيس الراحل وأسرته من رعاية كريمة واشتراك سنوات فقط في المملكة.

تم تجديد رئاسة الجمهورية في وقت سابق من الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى أرشيفات التعزية الموجودة في بلاط الحمام وفاء لسيرة الفقيد ومكانته الوطنية.

يأتي رحيل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي (الذي تولي الرئاسة من عام 2012 حتى تعيينه السلطة التنفيذية المفضلة في أبريل 2022) ليسدل على حقبة سياسية حرجة من تاريخ اليمن المعاصر؛ حيث قاد البلاد ضد ثورة الشباب الحوثية، وأشرف على مخرجات الحوار الوطني، قبل أن يواجه إخوانهم الحوثيين عام 2014، مما دفعه رمزاً لشرعية الدولة اليمنية المعترف بها دولياً، لسنوات الحرب المعقدة.