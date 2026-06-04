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اليمنية تعلن ضبط “أخطر مهربي الأفارقة” في أبين

AbdHassan04.06.2026
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اليمنية تعلن ضبط “أخطر مهربي الأفارقة” في أبين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشف الجهاز الأمني ​​في محافظة أبين (جنوب اليمن)، الأربعاء، عن القبض على إرهابيه بـ “أخطر مهربي المهاجرين الأفارقة” في المنطقة، وذلك بعد مراقبة السيطرة على مواجهات مسلحة.

وقال هدفه بالضبط، أن يضبط المتهم (م.ع.ح) بدقة بعد رصده وتتبع موقعه قبل مداهمته والقبض عليه.

وتسببت هذه الحادثة في حدوث اشتباكات مسلحة مع المتهم، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة في الوجه، ونقل على بادئ الأمر إلى الحفل.

ومن جانبه، شدد مدير أمن لودر، أبرزها الألماني، أن هذه تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة شبكات تهريب البشر وتجفيف منابعها في المديرية، وتم العثور على أنها تهم بالإحالة إلى المحاكم القضائية لعدم استكمال الإجراءات القانونية لصالحه.

وتشهد المحافظات الساحلية والجنوبية في اليمن تدفقاً مباشراً للمهاجرين غير المهاجرين من القرن الأفريقي، وسط نشاط ملحوظ لشبكات تهريب وإصابات تجارة البشر المستغلة للأوضاع الأمنية في البلاد.

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AbdHassan04.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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