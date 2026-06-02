يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وبعدت حملات رقابية مكثفة، تعمدت وزارة الصناعة إلى المحافظات المحررة خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك وأعقبته عن ضبط 46 مخالفة تجارية وتموينية، تنوعت بين رفع الاختيارات، وعدم إشهارها، وبيع منتجات منها جيدة، إضافة إلى تداول منتجات مجهولة المصدر.

حسب ما تقرره الوزارة، تظهر العروض التجارية ومحالاً ومطاعم وملاحم وأفراناً في عشر محافظات، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من التجاوزات ولكنها لا تقدم المساعدة الأساسية خلال موسم العيد الذي يشهد بوضوح في تقديم المساعدة.

وتصدرت حيازات عدنات من حيث عدد المخالفات المضبوطة لان 23 مخالفة، أظهرت عدم اشهار الأسباب أبرزها بشكل غير مشرفة، فضلا عن ضبط المنتجات الضارة منتهية التوصل ومياه مجهولة المصدر، فيما تواصلت الحملات في مختلف المديريات مع اتخاذ إجراءات مستقلة تماما عن المخالفين وتحريز الدواء المضبوطة.

وجاءت ملحوظات في الظهور الثاني بـ12 مخالفة، معظمها بمواد منتهية الربح، إلى جانب ارتفاع الأسعار، في حين رصدت الحملات في تعز 7 مخالفات توزعت بين تجاوزات سعرية وعدم الالتزام بإشهار في عدد من الشركات.

لحج، تم ضبط ثلاث مخالفات بعدم الالتزام بالتسعير الرسمي للملاحم، في حين سجل الضريح مخالفة سعرية واحدة، مع اختلاف العمل عن التمييز وأجزاء الجهد والتأكد من الالتزام بالأسعار البيعة.

في المقابل، اختلفت نتائجات اختلافات اختلافاً في المقاعد حضرموتت وأبين وشبوة ومأرب، حيث لم تُسجل أي مسؤولية خلال فترة التقرير، مع اختلاف الاختلاف في دقة الدقة والاستجابة للبلاغات واختلاف سلامة المنتجات.

ويفيد تقرير المجموعة بأن مخالفات عدم إشهار الشروط تحكمت في قائمة التجاوزات المرصودة، تلتها الزيادات السعرية غير المبررة، ثم بيع المواد منتهاية الامتياز وتداول المنتجات غير المعروفة المصدر، وهي ما تدفع الوزارة إلى التشديد على مواصلة الحملات الرقابةية وخاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على المنتجات والخدمات.

لذلك قررت الوزارة أن عدداً من المخالفات بسلامة الأغذية المعبأة تمثل تأثيراً مباشراً على المستهلكين، ما يستدعي الإعفاء من الإجراءات الوقائية والفحص والتأكد من سلامة المنتجات أي مؤثر لاستغلالها أو الإكمال لهم.