ولي العهد السعودي يعزي نجل الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي بوفاة والده

AbdHassan02.06.2026
17
يمن مونيتور/ قسم الأخبار

إذن صاحب العرش الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، اليوم اتصالاً هاتفياً بناصر عبدربه منصور هادي، وطواله تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي.

ومع ذلك ولي العهد السعودي عن تمنياته أن يغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم وذويه الصبر والتعايش.

من جانبه، عبّر ناصر عبدربه منصور هادي عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على كلماته الأخوية ووازيه ومواساته، دفعاً الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الأمان.

صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

