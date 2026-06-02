تعمل EE على تسريع عملية نشر 5G+ في المملكة المتحدة وتتعاون مع Meta لتعزيز الفيديو على الهاتف المحمول

مع انخفاض درجات الحرارة، بدأ موسم العطلات والمناسبات الصيفية في المملكة المتحدة بشكل جدي، وللتغلب على الإحباط التقليدي المتمثل في الاتصال المحمول غير الموثوق به، كشفت شركة تشغيل شبكات الهاتف المحمول EE عن تحسينات على البنية التحتية 5G وأكملت تجربة ناجحة مع Meta لجعل مشاهدة مقاطع الفيديو على Facebook وInstagram أكثر موثوقية، حتى خلال فترات ارتفاع الطلب على الشبكة.

في قلب توسيع الشبكة – جزء من استثمار شركة EE الأم BT بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني في ترقية البنية التحتية لشبكة المملكة المتحدة هذا العقد – والاختبارات مع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي هو نشر تنسيق RAN المتقدم (ARC). تم تصميم هذه التقنية لتمكين مواقع الهاتف المحمول القريبة من بعضها البعض من مشاركة السعة في الوقت الفعلي ديناميكيًا، وهو أمر تقول EE إنه سيعزز أداء الشبكة على الفور – وخاصة سرعات التنزيل – بنسبة تصل إلى 20٪ دون الحاجة إلى أبراج إضافية.

ومن خلال وضع امتداد شبكتها في السياق، أشارت EE إلى أنه بالنسبة لرواد الأحداث والمصطافين على حد سواء، فإن الاتصال المحمول غير الموثوق به يرجع إلى آلاف الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الشبكة في نفس المكان في نفس الوقت. وقالت إن هؤلاء المستخدمين عادةً ما يصلون إلى التذاكر الرقمية، أو يقومون بالدفع، أو التنقل في الأماكن، أو التنسيق مع الأصدقاء، أو مشاركة المحتوى، أو ترتيب السفر إلى المنزل. والنتيجة هي أن الطلب يفوق بسرعة سعة الشبكة المتاحة.

وتقول الشركة إنها تعالج هذا التحدي من خلال خططها التوسعية لشبكة 5G+، والتي تقول إنها تشير إلى مرحلة أكثر عملية لهذه التكنولوجيا. وهذا يعني التخطيط حول الأماكن واللحظات التي تشتد الحاجة إلى الطلب فيها، بدلاً من التعامل مع عملية النشر كتمرين بسيط لخريطة التغطية. وشدد المشغل على أن هذا الأمر مهم بشكل خاص مع استمرار نمو اعتماد 5G+، مع زيادة قدرها 3.75 مرة في عدد المستخدمين من يونيو 2025 إلى أبريل 2026.

وتتضمن هذه الخطوة تفعيل شبكة 5G+ في أكثر من 25 حدثًا رئيسيًا، من بينها بي إس تي هايد بارك، ومهرجان جزيرة وايت، ومهرجان ريدينغ آند ليدز، وسباق الجائزة الكبرى البريطاني للفورمولا 1 في سيلفرستون، ودورة ألعاب الكومنولث 2026 في غلاسكو. كما أنها تقوم بتشغيل 5G+ في أكثر من 30 وجهة سياحية وبلدة ساحلية ومدن سوقية قبل الزيادة المتوقعة في عدد الزوار وذروة الإقبال في الصيف بشكل عام.

من خلال نشر اتصال 5G+ على مواقعها المحمولة المؤقتة في المهرجانات والمناسبات، تهدف EE إلى تحسين كيفية بقاء الحاضرين على اتصال وكيفية تفاعل الشركات مع عملائها، حتى في مواقع الأحداث البعيدة أو عندما تكون شبكة الهاتف المحمول في ذروة الطلب حيث يحاول آلاف الأشخاص الاتصال والدردشة والبث في نفس الوقت.

وكشفت EE أيضًا أن استخدام العملاء لـ 5G+ زاد بأكثر من 11% بين مارس وأبريل 2026، وأن 5G+ على EE أصبح الآن متاحًا لـ 75% من سكان المملكة المتحدة. تعني التحديثات الأخيرة أن التكنولوجيا تغطي أكثر من 44 مليون شخص في إنجلترا، وأكثر من 2.1 مليون شخص في ويلز، وحوالي 3.3 مليون شخص في اسكتلندا، وما يقرب من مليون شخص في أيرلندا الشمالية.

وكجزء من التزامها طويل الأمد بدعم الأحداث المهمة ثقافيًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ستقوم EE أيضًا بتوفير 5G+ في المعارض الإقليمية الكبرى، مثل مهرجان Belladrum Tartan Heart في كيلتارليتي، ومعرض مقاطعة ديفون، والمعرض الملكي الويلزي في بيلث ويلز، حيث توفر اتصال 5G+ دائم على مدار العام.

بعد أن قامت بالفعل بنشر ARC للعملاء في إدنبرة ومانشستر ولندن، تعمل التكنولوجيا الآن أيضًا على تحسين تجربة الهاتف المحمول اليومية لعملاء EE في المناطق الأكثر ازدحامًا في ليفربول وشيفيلد وكارديف وجلاسكو ونيوكاسل وليدز كجزء من طرحها في المملكة المتحدة.

سيتمكن جميع عملاء EE 5G من الاستفادة من التحسينات التي توفرها ARC، لكن EE أكدت أن عملاء 5G+ سيشهدون أكبر تعزيز لسرعات الشبكة وأدائها على أجهزتهم.