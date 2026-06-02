يقول مركز الأبحاث إن تقنية التحقق من العمر يمكن أن تعرض الأطفال لخطر أكبر

أثار أحد مراكز الأبحاث التكنولوجية “مخاوف عميقة” بشأن المقترحات الحكومية لفرض التحقق القوي من العمر للوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، حيث يدرس الوزراء فرض قيود وشيكة على وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة.

حذرت مؤسسة أبحاث سياسات المعلومات (FIPR) من أن العديد من الحلول المقترحة للتحقق من العمر ستؤدي إلى تفاقم الضرر الذي تحاول منعه، ويمكن أن تعرض الأطفال لمخاطر الابتزاز وسوء المعاملة.

ويأتي هذا التحذير بعد تعليقات من وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال بأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات “جذرية” لحماية الشباب من وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال تسعة من كل 10 آباء إنهم يؤيدون الحظر استجابة لمشاورة حكومية.

قال FIPR في دليل إلى وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا أن التحقق الإلزامي من العمر لا يعالج المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن أن يؤدي إلى استبعاد العديد من البالغين في المملكة المتحدة من الخدمات الرقمية.

وقال بن كولير، رئيس FIPR وكبير المحاضرين في جامعة إدنبره: “على الرغم من أنه من المغري الاعتماد على الحلول التكنولوجية “السحرية” للأضرار عبر الإنترنت، إلا أن هذه الحلول لن تنجح، وستركز المزيد من القوة في أيدي منصات التكنولوجيا الكبيرة، وستخاطر بإعفاءها من المسؤولية عن الأضرار الاجتماعية الأوسع التي تساهم فيها”.

القوى الكاسحة يمنح قانون رفاهية الأطفال والمدارس لعام 2026، الذي حصل على الموافقة الملكية في 29 أبريل، “صلاحيات كاسحة” لوزير الخارجية لتنظيم التكنولوجيا عالية المخاطر دون الحاجة إلى التدقيق البرلماني، والقليل من الحماية للخصوصية أو حرية التعبير أو الانتهاكات الأمنية، وفقًا لما قدمه FIPR إلى الحكومة. وقال مركز الأبحاث إنه يشعر بالقلق بشكل خاص من القيود المقترحة على أساس العمر المشار إليها في ورقة التشاور الحكومية، يكبر في عالم الانترنت، لن يقلل بشكل ملموس من الضرر الذي يلحق بالأطفال، بل يمكن في الواقع أن يسبب للأطفال أضرارًا إضافية. وذكر FIPR أن “العديد من التطبيقات المقترحة للقيود العمرية لها آثار إيجابية محدودة في الحد من الضرر الذي يلحق بالأطفال، بينما تسبب أضرارًا إضافية كبيرة، خاصة للبالغين الأكثر ضعفًا”. ويشير مركز الأبحاث إلى أن العديد من الأساليب الأكثر تركيزًا من الناحية الفنية للتحقق من العمر لا تخفف بشكل فعال من تعرض الأطفال للمحتوى الضار، وتصميم التطبيقات “الإدمانية”، والمخاطر التي تهدد خصوصية الأطفال وأمن بياناتهم، ويمكن أن تزيد من تعرض الأطفال لها. لكي يكون التحقق من العمر فعالاً، قد يُطلب من الأطفال والبالغين إثبات أعمارهم لاستخدام الخدمات عبر الإنترنت، على سبيل المثال، من خلال توفير معلومات القياسات الحيوية أو بطاقات الائتمان أو الهوية الصادرة عن الحكومة لخدمات التحقق أو المواقع عبر الإنترنت.

خطر إساءة استخدام بيانات التحقق وهذا يشكل مخاطر أمنية وخصوصية لكل من البالغين والأطفال، ويتطلب من المستخدمين أن يثقوا في أن خدمة التحقق ستخزن بياناتهم بشكل آمن ولن تسيء استخدام البيانات المقدمة أو تستفيد منها، كما فعلت فيسبوك في عام 2018 عندما تعرضت لانتقادات بسبب إعادة استخدام أرقام الهواتف المقدمة للتحقق من الحساب لأغراض إعلانية. يتم تدريب التكنولوجيا التي تكتشف عمر الأشخاص من وجوههم على بيانات من متوسط ​​عدد السكان، وتميل إلى الأداء الضعيف مع الأقليات والعرقيات والمعاقين ومجتمع المثليين وغيرهم من “المجموعات المحرومة هيكليا” المعرضة لخطر الاستبعاد من وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت الأخرى، ويمكن أن تتعرض لمزيد من التهميش. تخاطر مثل هذه الأنظمة بتطبيع التحقق المتكرر من العمر عبر الإنترنت، مما يسهل على الجهات المعادية أو المجرمين استخدام التحقق من العمر لسرقة البيانات البيومترية أو معلومات بطاقة الائتمان. هناك أيضًا خطر من قيام المواقع التي ترغب في الالتزام بالقانون بتنفيذ عملية تحقق قوية من العمر، الأمر الذي سيؤدي إلى انتقال المستخدمين القاصرين المتحمسين إلى مواقع يمكن الوصول إليها بشكل عام والتي تتميز بمحتوى أكثر ضررًا من “المواقع المتوافقة”، أو استخدام استراتيجيات أكثر خطورة مثل استعارة الأجهزة المعتمدة للوصول إلى المواقع المحجوبة حسب العمر. هناك نهج آخر في المراحل الأولى من التطوير يراقب بشكل مستمر السلوك عبر الإنترنت وأنماط الكتابة والموقع والبيانات الأخرى، لتقييم عمر المستخدمين أو ضعفهم. ومع ذلك، نظرًا لأنهم يستنتجون العمر، بدلاً من التحقق منه، فلن يتم اعتبارهم كافيين بموجب سياسات المملكة المتحدة الحالية.

وضع العلامات والحظر يقترح FIPR نهجًا يُعرف باسم وضع العلامات والحظر، حيث يقوم مقدمو مواقع الإنترنت بوضع علامة على صفحاتهم بنوع المحتوى الذي يستضيفونه والجمهور الذي يعتبره مناسبًا. سيتمكن الآباء أو الأطفال من ضبط إعدادات جهاز أطفالهم لحظر المحتوى الذي يعتبرونه غير مناسب، في نظام يشبه التصنيف العمري لتصنيف الأفلام. يحذر مركز الأبحاث من أنه لا يوجد نظام للتحقق من العمر، مهما كان آمنًا من الناحية الفنية، يمكنه منع المستخدم المتحمس من تجاوز القيود العمرية. إن شبكة Tor، التي يستخدمها الصحفيون والمبلغون عن المخالفات والمنظمات غير الحكومية والباحثون الأمنيون والمعارضون في البلدان القمعية لحماية خصوصيتهم وأمنهم، تجعل من حظر الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) أو تقييدها ممارسة ضارة لا طائل من ورائها، كما قال FIPR. وقد وجد الأطفال أيضًا طرقًا لخداع برامج الكشف عن العمر، بما في ذلك استخدام المرشحات لتغيير مظهرهم أو أدوات من الألعاب عبر الإنترنت لإنشاء صور واقعية متحركة للوجه يمكن أن تخدع أنظمة التحقق من العمر. يمكن للأطفال أيضًا شراء بيانات اعتماد للوصول إلى الخدمات المرتبطة بالفئة العمرية، والتي يتم بيعها على منصات الإنترنت المدرجة بواسطة Google، أو شراء حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تم التحقق منها والمتوفرة مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 0.80 دولار لحسابات Facebook أو Instagram. تُظهر الأبحاث التي أجريت على منتديات الجرائم الإلكترونية “تجارة نشطة” في وثائق الهوية وبطاقات الائتمان وبيانات الاعتماد والحسابات التي تم التحقق منها والمزيفة والمسروقة. يتم أيضًا بيع بيانات الاعتماد الخاصة بمواقع البالغين في المنتديات التي يمكن الوصول إليها بشكل عام.

التحقق عبر الإنترنت ليس مثل إظهار الهوية في المتاجر يجادل FIPR بأن قانون رفاهية الأطفال والمدارس يفترض خطأً أن التحقق من العمر عبر الإنترنت سيكرر القيود العمرية خارج الإنترنت، مثل تقديم بطاقة هوية لشراء الكحول. ومع ذلك، فإن المقارنة معيبة لأن إظهار الهوية في المتجر لا يؤدي إلى إنشاء مسار بيانات لكل اتصال وموقع تمت زيارته. قال FIPR: “نحن قلقون من أن القيود العمرية تخلق حاجزًا يجب على كل مستخدم الالتزام به قبل أن يتمكن من المشاركة في الحياة عبر الإنترنت أو التواصل مع الآخرين”. “وبعبارة أخرى، يُطلب من الأفراد التخلي عن بياناتهم لمجرد التحدث”. تثير هذه القيود تساؤلات حول مدى امتثال قانون السلامة على الإنترنت، المستخدم لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، لحقوق حرية التعبير. والأهم من ذلك هو أن تقنيات التحقق من العمر لا تعالج المخاوف الأساسية للآباء بشأن النشر الفيروسي للمحتوى السام والضار. وستظل هذه المشكلة قائمة ما لم تتم معالجتها من قبل الحكومة والهيئة التنظيمية Ofcom. “ما يقلقنا هو أن هذه التدابير سوف تستلزم الذكاء الاصطناعي [artificial intelligence]وقالت المؤسسة البحثية: “إن الإشراف على المحتوى القائم على المحتوى، يشكل مخاطر إضافية على حرية التعبير وحقوق الخصوصية”.