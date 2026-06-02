احذروا أيها الأخوة التقنيون، إيرين بروكوفيتش قادمة من أجلكم

لا يكتفي الذكاء الاصطناعي بتدمير ديمقراطياتنا وكوكبنا وسبل عيشنا، بل يأتي مباشرة من أجل التكنولوجيا الخاصة بك. نحن نواجه ما يتم صياغته باسم RAMageddon – وهو عصر يوجد فيه نقص كبير في رقائق الذاكرة بحيث يتم اتخاذ قرارات غريبة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي على أقل تقدير تكون غير بديهية، أو بعبارة أخرى، غبية.

وفقًا لشركات التكنولوجيا الكبرى، فإنهم يعدون بأن الذكاء الاصطناعي الذي يضعونه في أجهزتنا سيحقق عددًا من الأشياء التحويلية، مثل السرعة والاستجابة؛ الخصوصية وأمن البيانات؛ والقدرة على عدم الاتصال بالإنترنت.

فبدلاً من التوجيه عبر السحابة، سنكون قادرين على القيام بالمهام مباشرة على أجهزتنا، مما يعد بعالم جديد من الكفاءة.

وهل تتخيل أن تكون قادرًا على الوصول إلى كل شيء على جهازك أثناء الرحلة؟ لقد قيل لنا أن كل هذا سيكون ممكنًا بفضل الذكاء الاصطناعي. ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق، وبالتأكيد في المستقبل المنظور. تقوم هذه الشركات بشراء ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بشراهة لتغذية نماذج تدريب الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الخاصة بها، وسيكون هناك القليل من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المتاحة لأجهزتنا المحلية. وما سنمنحه في المستقبل لن يكون المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي ولكن أقل حيث تحتفظ البروليتاريا بكل الذاكرة لمراكز البيانات الخاصة بهم والتدريب على نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

في مثل هذا الوقت من العام المقبل – أو ربما حتى في وقت لاحق من هذا العام – سوف تدفع أكثر بكثير مقابل جهاز كمبيوتر محمول وهاتف قد يتمتع بقدرات أقل، وليس أكثر.

استثمار مذهل إن حجم الاستثمار من قبل أربع شركات للحصول على ذاكرة الوصول العشوائي وتكاليف التدريب الأخرى على الذكاء الاصطناعي مذهل. وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، خصصت ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت إنفاقًا رأسماليًا بقيمة 650 مليار دولار لعام 2026. ولوضع ذلك في نصابه الصحيح، وفقًا لبلومبرج، “وجدت 21 شركة كبرى أخرى تغطي الصناعات من الأتمتة إلى التعاقدات الدفاعية أن إجمالي ميزانياتها مجتمعة يبلغ 180 مليار دولار فقط. إن إنفاق أربعة عمالقة في وادي السليكون على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يقزم الخطط الرأسمالية لكل صناعة أخرى على وجه الأرض تقريبًا مجتمعة”. إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير حياتنا ويجعلها أسهل، فلماذا تطلب منا الشركات التي تبني التكنولوجيا أن ندفع تكاليفها الرأسمالية مقابل أسعار أعلى مع ذاكرة ووظائف أقل؟ وفقا لمقال تيم جرين، من الصعب تفويت المفارقة: “لقد أمضت صناعة التكنولوجيا العامين الماضيين في تسويق “الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي” بقدرات الذكاء الاصطناعي المحسنة على الجهاز، وهي الميزات التي تتطلب عادة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي، وليس أقل. والآن تعمل البنية التحتية ذاتها التي يتم بناؤها لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقف وراء هذه الميزات على تفكيك إمدادات الذاكرة التي تحتاجها تلك الهواتف لتشغيلها. في أحدث تحليل لاتجاهات السوق، أزمة نقص الذاكرة العالمية: تحليل السوق والتأثير المحتمل على أسواق الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر في عام 2026، وضع محلل IDC صورة صارخة، خاصة بالنسبة لمصير الإلكترونيات منخفضة السعر سابقًا: “من المرجح أن تعاني الشركات المصنعة، التي تتركز أعمالها بشكل أساسي في الحد الأدنى من السوق، بشكل كبير. تعتمد نماذج الأعمال الخاصة بالبائعين مثل TCL أو Transsion أو Realme أو Xiaomi أو Lenovo أو Opo أو Vivo أو Honor أو Huawei على هوامش ربح ضئيلة. وستؤثر هذه الزيادة في التكلفة على هوامشهم بشكل كبير، ولن يكون لديهم خيار آخر سوى تمرير التكلفة (أو جزء منها) إلى المستخدمين النهائيين،” كما قالت IDC. “في نهاية السوق، تواجه Apple وSamsung ضغوطًا ولكنهما متحوطتان هيكليًا. وتسمح لها الاحتياطيات النقدية واتفاقيات التوريد طويلة الأجل بتأمين إمدادات الذاكرة لمدة 12 إلى 24 شهرًا مقدمًا. ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن لا تحتوي النماذج الرئيسية الجديدة في عام 2026 على ترقيات لذاكرة الوصول العشوائي، مع الالتزام بسعة 12 جيجابايت لنماذج Pro بدلاً من زيادتها إلى 16 جيجابايت. ومن غير المرجح أيضًا أن تشهد النماذج الحالية نفس تآكل الأسعار الذي شوهد بعد تقديم أحدث طراز”. يرسم رانجيت أتوال، كبير المحللين في شركة جارتنر، الصورة لمستقبل أجهزة الكمبيوتر الشخصية منخفضة الأسعار بعبارات مروعة: “في النهاية، نتوقع أن يختفي قطاع أجهزة الكمبيوتر الشخصية ذات المستوى المبتدئ الذي يقل عن 500 دولار بحلول عام 2028”. بالقيمة الحقيقية، يقدر المحلل Trend Force أن أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة السائدة التي تكلف عادةً حوالي 667 جنيهًا إسترلينيًا قد ترتفع بنسبة تصل إلى 40٪ في عام 2026 بسبب نقص شرائح الذاكرة وارتفاع تكاليف الأجزاء الأخرى، مثل اللوحات الأم.

عرضة للخطر مرة أخرى، فإن تصرفات البروليغارشية وجشعهم الشره ستعرض الأشخاص الأكثر ضعفًا في مجتمعنا للخطر. وفقًا للرئيس التنفيذي لتحالف السياسة الرقمية، إليزابيث أندرسون: “يسلط بحث جديد أجرته شركة RM Technology وتحالف الفقر الرقمي الضوء على أن أكثر من نصف (57%) الأسر ذات الدخل المنخفض تفتقر إلى إمكانية الوصول الموثوق إلى الأجهزة أو الإنترنت في المنزل. وعواقب ذلك بعيدة المدى، حيث يكافح الأطفال لإكمال واجباتهم المدرسية، والوصول إلى موارد التعلم، ومواكبة أقرانهم. ويحذر المعلمون من أن الفجوة آخذة في الاتساع، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيستمر الفقر الرقمي في إعاقة الطلاب الأكثر ضعفًا في البلاد.” المزيد من السلوك الفظيع من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى والذي يؤثر على جيبك هو هذه القصة من الباحث الأمني ​​ألكسندر هانف، المعروف أيضًا باسم That Privacy Guy، والتي توضح كيف يقوم Google Chrome بتثبيت نموذج 4 جيجابايت من الذكاء الاصطناعي على جهازك بصمت – دون طلب الموافقة، وهو ما يجادل بأنه ينتهك عدة أجزاء من اللائحة العامة لحماية البيانات: لا يعد تنزيل 4 غيغابايت أمرًا تافهًا بالنسبة للأشخاص الذين لديهم اتصالات محدودة أو نقاط اتصال متنقلة أو أولئك الذين لديهم حد أقصى لعرض النطاق الترددي أو في البلدان النامية حيث تظل تكاليف البيانات باهظة. يمكن لهذا النوع من التنزيل غير المُعلَّم أن يستهلك بياناتك بسرعة كبيرة – كما أكد ذلك أحد المعلقين في مقالة Pieter Arntz لمختبرات البرامج الضارة حول نفس الموضوع: “لقد صادف أنني كنت في منطقة ريفية ولدي حد أقصى قدره 150 غيغابايت شهريًا على اتصالي والذي أستخدمه بنسبة 70% من كل شهر دون حتى أن أحاول”. لن يقوم مستخدمو Chrome بدفع تكاليف التنزيل بصمت ودون علم بتثبيت الملف (weights.bin) فحسب، بل يستهلك الملف بشكل دائم حوالي 4 غيغابايت من مساحة تخزين محرك الأقراص المحلي بجهازك. دفعة أخرى لتفريغ تكاليف ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على المستهلك. ولا يمكنك حذف الملف فحسب، حيث يقوم Chrome بإعادة تنزيل نسخة جديدة أثناء تحديثات المتصفح. ومن المضلل أيضًا أن Chrome يقترح أنه بمجرد تثبيت الملف، يعمل الذكاء الاصطناعي محليًا على جهازك، ولكن إذا كنت تستخدم بعض الميزات المستندة إلى السحابة، فسيظل ينقل الرمز المميز القياسي ويطالب البيانات إلى خوادم Google. ويختتم هانف بأسئلة واضحة حول دور المنظمين والمدعين العامين: “حقيقة أن البايتات هي بايتات الذكاء الاصطناعي لا تعفيها من القانون الذي يحكم كل بايت آخر يتم كتابته على جهاز المستخدم دون إذن. وحقيقة أن البايتات “صغيرة” مقارنة بقرص المستخدم لا تعفي البصمة الكربونية التراكمية من كونها ضررًا حقيقيًا وقابلًا للقياس ومستمرًا للمناخ”. إذا أزال تحديث Chrome التالي من Google عمليات التثبيت غير الموافق عليها بصمت واستبدل السلوك باشتراك صريح، فسنعرف أن الشركة يمكنها قراءة الغرفة. إذا لم يحدث ذلك، فسنعرف القيمة الفعلية لمواقف الشركة المنشورة بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول والاستدامة.