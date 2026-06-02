أصيب متسابق جزيرة آيل أوف مان تي تي بالشلل كما صدر بيان بعد الحادث | أخرى | رياضة

ماريا كوستيلو في حالة خطيرة ولكنها مستقرة

أصيبت متسابقة جزيرة آيل أوف مان تي تي ماريا كوستيلو MBE بأضرار في الحبل الشوكي وأصيبت بالشلل من منتصف الصدر إلى الأسفل بعد تعرضها لحادث أثناء مهرجان السباق. تم إعداد حملة لجمع التبرعات لدعم كوستيلو في أعقاب حادث تحطم السيارة الجانبية الذي جعلها والراكب شون باركر يصطدمان بأرنب بالقرب من زاوية برانديش في حضن مسار الجبل.

أصيبت كوستيلو أيضًا بكسر في معصمها وذراعها وعدد من الضلوع وعظم القص، بالإضافة إلى مقبس عينها وأنفها، وتم نقلها جوًا إلى مستشفى والتون في ليفربول بعد نقلها إلى مستشفى نوبل إلى جانب باركر. وأكد باركر أنه يتلقى العلاج من كسر في القدم والأضلاع والترقوة والفك والكاحل والركبة، كما يعاني أيضًا من انهيار الرئة وعدم وضوح الرؤية.

وقال آلان جاردنر، مدير كوستيلو وباركر: “ربما كانت تسير بسرعة تتراوح بين 140 و150 ميلاً في الساعة.

“عليك أن تتذكر أن رأسها في هذه المرحلة ربما يكون على بعد 18 بوصة من الطريق، لذلك هناك وقت قليل جدًا لرد الفعل متاح لأي شخص. ولم يكن هناك أي عطل ميكانيكي، ولم يكن هناك خطأ من السائق، إنه حادث غريب.”

من المتوقع أن تحتاج كوستيلو إلى المساعدة لبقية حياتها، وقد شهدت الجهود المبذولة لجمع الأموال بالفعل تدفق أكثر من 120 ألف جنيه إسترليني. وقد قامت جاردنر بتفصيل حجم التمويل الذي قد يتطلبه مستقبلها.

وقال جاردنر: “إنها ممتنة للغاية ومتواضعة للغاية بسبب مقدار الحب والدعم الذي تلقته”. “120 ألف جنيه إسترليني حتى الآن مبلغ ضخم. لكن ما حدث لها هو شيء فظيع وبصراحة هذا ليس كافيًا …

“قد تبلغ تكلفة دعامة الجسم 20 ألف جنيه إسترليني. وهذا فقط حتى تتمكن من الجلوس. كلما زاد عدد الأموال التي يمكننا جمعها، زادت الخيارات المتاحة لدينا.

لدى كوستيلو تأمين وبعض التغطية من هيئة إدارة وحدة العناية المركزة وجمعية TT Riders، “لكن معظم هذه الأشياء موجهة للإصابات قصيرة المدى… وهذا للأسف وعلى الأرجح أنها ستحتاج إلى المساعدة لبقية حياتها… لذا فإن حملة جمع التبرعات أمر حيوي،” أوضح جاردنر.

وأضاف متحدث باسم كوستيلو: “من التحديد الأولي لإصاباتها، من الواضح بالفعل أن ماريا ستحتاج إلى تغيير المنزل أو إجراء تعديلات عليه، مع الحاجة إلى تعديلات إمكانية الوصول أينما كانت. وستحتاج إلى سرير ملائم، ودش، ومطبخ، ومصعد سلم، ومركبة متخصصة للنقل.

“ستحتاج ماريا إلى مزيد من الجراحة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وتتطلب إعادة تأهيل متخصصة ودعمًا طبيعيًا. ماريا غير مصممة على العودة إلى حالتها الطبيعية وبذل كل تركيز على العودة قدر الإمكان.”

حصلت ماريا كوستيلو على جائزة MBE لخدمات الدراجات النارية في عام 2009

قدمت Isle of Man TT أيضًا تحديثًا لحالة كوستيلو بعد الحادث. وجاء في بيان: “تعرضت ماريا كوستيلو MBE لإصابات خطيرة بعد حادث عند الاقتراب من برانديش خلال الجلسة التأهيلية الأولى لسباقات Isle of Man TT لعام 2026 مساء الثلاثاء”.

“تم نقل ماريا في البداية إلى مستشفى نوبل من قبل شركة Airmed للتقييم والعلاج قبل نقلها بعد ذلك إلى مستشفى والتون، حيث لا تزال تحت رعاية متخصصة. وتفيد التقارير أن حالة ماريا خطيرة ولكنها مستقرة.

“لقد تعرضت لإصابات في العمود الفقري ولا تزال تتلقى العلاج. نواصل التواصل مع ماريا وعائلتها وفريقها ودعمهم في هذا الوقت. أفكار الجميع في Isle of Man TT Races مع ماريا وعائلتها وأصدقائها وفريقها.”