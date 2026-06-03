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نجاح ولادة نادرة لـ4 أطفال توائم في محافظة مأرب شرقي اليمن

AbdHassan03.06.2026
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نجاح ولادة نادرة لـ4 أطفال توائم في محافظة مأرب شرقي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وسجلت محافظة مارب، شرقي اليمن ولادة نادرة لأربعة أطفال توأم، الثلاثاء، عملية قيصرية في مستشفى كرى الحكومي.

وقال الإعلام الصحي أن فريق طبي في مستشفى “كرى” بدأ في إجراء عملية قيصرية نادرة ومعقدة لامرأة حامل بأربعة أطفال توائم.

ونتيجة لذلك، أصبح كل من الشباب الأربعة يبدون جيدين، وتمكنوا من الوصول إلى الحالة الصحية الناشئة وحصلوا على الرعاية الطبية اللازمة.

الالتزام التام بأن تصل بعد تطبيق طبي مكثف للحالة منذ المرحلة الأولى للحمل عبر العيادات التخصصية في المستشفى، لأن حالات التعدد تُصنف ضمن الحالات عالية الخطورة التي تتطلب الأمر بدقة.

من جانبها، اعترفت إدارة مستشفى كرى العام أن نجاح هذه الحقيقة أثبت الجاهزية الطبية والكفاءة المهنية للكادر الصحي بالمستشفى في التعامل مع الحالات والمعقدة، مشيدة بجهود الفريق الطبي والمريض الفني الذي شارك في إنجاح.

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AbdHassan03.06.2026
11
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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