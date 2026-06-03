قبل اختبارها بأيام.. التربية تتواصل مواهبها لامتحانات الثانوية العامة في المحافظات المحررة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

مع امتحان امتحانات الثانوية العامة المقررة رسميًا 2025-2026، كثفت وزارة التعليم وإعلانها النهائي وأخيراً سير الامتحانية في مختلف المحافظات المحررة (من الحوثيين)، حيث ناقشت اللجنة العليا للاختبارات، وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، مستوى الجاهزية الفنية والإدارية قبل بدء الامتحانات الحاكمة في السابع من يونيو.

بحث العبادي خلال الاجتماع أهمية إنجاح هذا الاستحقاق التعليمي الوطني، موجهاً بالجهود التي يبذلها الخبراء الفنيون والعاملون في قطاع التوجيه والمناهج والإدارة العامة للاختبارات، رغم التحديات والظروف الصعبة التي تواجه القطاع التعليمي.

وبحثت اللجنة آخر التنسيقات ذات الصلة بما في ذلك وتجهيز أسئلة الامتحانات وآليات توزيعها على المحافظات، إلى مراجعة مستوى الجاهزية في المطبعة السرية وأعمال القلم الفني والحاسوب، بما في ذلك تنفيذ اختبارات التدابير الوقائية المعاير المعتمدة.

كما يناقش اللقاءات الخاصة بمدارس اللغة الإنجليزية ومدارس الجاليات اليمنية في الخارج، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للهواة والطالبات من خلال تبني التدابير والضوابط المنظمة للاختبارات.

وفي الجزء الأخير، استعرضت اللجنة عدداً من الظلمات المرفوعة الخاصة بها، وأقرت آلية جزئية لمعالجتها والفصل فيها، بما في ذلك يكفل حماية حقوق المحامين والمستهدفين العدالة ومشاركة الفرص بين الجميع.