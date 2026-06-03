ثلاث فتيات يفارقن الحياة غرقاً أثناء محاولة التحفيز في جنوب تعز

يمن مونيتور/ تعز/ خاص

لان رحلة التنزه أعقبت المشاركة في حفل زفاف لمأساة مؤلمة، بعد وفاة ثلاث فتيات غرقاً في إحدى البرك المائية بوادي العور، وعزلة العلي القمة بمديرية الشمايتين جنوب مقاطعة تعز (جنوب غربي اليمن).

ومصادر محلية لـ”يمن مونيتور”، إن الفتيات كنّ قد شاركن في حفل زفاف إحدى العشرات المجاورة، قبل أن تتوجهن للتنزه في منطقة وادي العور، حيث اندمجت إحدى الفتيات وسقطت في حفل موسيقي عميق خلال تجولهن في الوادي.

والحقيقة أن الفتاتين وجويين سارعتا لمحاولة تقليص صديقتهما، إلا أنهما ساهمتا في البركة، لتنتهي المحاولة المأساوية بوفاة الفتيات الثلاث غرقاً.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة هن: سينا ​​محمد حسن العواجي، وأبرار سيف علي محمد سيف، ودعوة عبدالله علي العاقل.

وأحدثت حالة الحزن والأسى في وكالة أهلي المنطقة، وتداولوا تفاصيل الفاجعة على نطاق واسع، معبرين عن تعاطفهم مع التغيير الجديد.

ويعد وادي الور من المناطق الطبيعية المعروفة في مديرية الشمايتين، التاسع على عدد من البرك المائية التي تشكلت بهدف التماس والسيول، فيما تتجدد بين لا نهائي الدعوات إلى اتخاذ القرار بعدم إيقاف مؤقت لمنع من حوادث الغرق التي تتكرر في بعض المواقع المائية المفتوحة.