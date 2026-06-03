معلق بي بي سي يعلن تقاعده اعتبارا من الآن | أخرى | رياضة

أعلن بطل العالم السابق كين دوهرتي اعتزاله لعبة السنوكر الاحترافية. فاز اللاعب البالغ من العمر 56 عامًا ببطولة العالم عام 1997 وقضى أكثر من ثلاثة عقود في حلبة الاحتراف.

شارك دوهرتي مؤخرًا في بطولة العالم للسنوكر للكبار في مسرح Crucible في شيفيلد، حيث خسر أمام بطل العالم سبع مرات روني أوسوليفان في الجولة الأولى. وبينما أكد دوهرتي أنه سيظل يشارك في فعاليات كبار السن، فقد اعترف بأن الآن هو الوقت المناسب للتقاعد من الجولة الاحترافية.

“لقد حان ذلك الوقت وقررت أن أسميه يومًا في الجولة الرئيسية” ، كشف دوهرتي في مقابلة عاطفية مع الأيرلندية المستقلة. “ما زلت سألعب في فئة الكبار، ولكن في الجولة الرئيسية، حان الوقت.

“ربما كان ينبغي عليّ أن أتوقف عن اللعب منذ بضع سنوات. لكنني أحب اللعبة، وأحب اللعب، والقيام بالمعارض. وهذا لن يتغير أبدًا، ولكن حان الوقت لإعلان نهاية مسيرتي والقول هذا يكفي.”

بعيدًا عن اللعبة الاحترافية، كان دوهرتي شخصية عادية على شاشة التلفزيون، وشكل مهنة في البث مع بي بي سي. كان اللاعب البالغ من العمر 56 عامًا منتظمًا في تغطية بي بي سي لبطولة العالم في بوتقة، حيث علق جنبًا إلى جنب مع أمثال ستيف ديفيس ودينيس تايلور وجون باروت وستيفن هندري.

واعترف دوهرتي بأن لديه آمال في المنافسة في البطولة العام المقبل، قبل أن يدرك أن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال كرة القدم الاحترافية. “كان الهدف دائمًا هو اللعب أخيرًا في Crucible لمدة عام آخر، و2027 هو الذكرى السنوية، لكنني لا أعتقد أنني قادر على القيام بذلك بعد الآن. هذه هي المشكلة. قال: “الرجال جيدون جدًا”.

“هناك الكثير من الشباب الصاعدين. لديهم الشباب إلى جانبهم. لم أعد أمتلكه بعد الآن.

“أنت تضرب رأسك بجدار من الطوب ولن يحدث ذلك. أنا أستمتع بالبث أيضًا، لذلك سأكون هناك العام المقبل، مهما حدث.”

وأضاف: “لقد قضيت وقتًا رائعًا. أود أن أشكر الجميع، بالطبع، على كل الدعم الذي قدموه على مر السنين. لقد كان الأمر رائعًا، ليس هنا فقط في أيرلندا، ولكن في جميع أنحاء العالم”.

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