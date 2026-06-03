يساعد Agentic AI شركة Microsoft على تسريع الكمبيوتر الكمي القابل للتطبيق

يُنسب الفضل إلى وكيل الذكاء الاصطناعي (AI) الذي طورته شركة Microsoft في مساعدتها في نصف الوقت المتوقع الذي تعتقد أنها ستحتاجه لتطوير كمبيوتر كمي قابل للتطبيق تجاريًا.

خلال مؤتمر مطوري البرمجيات Build 2026 السنوي للشركة، عرضت مايكروسوفت كيف مكنتها أداة الذكاء الاصطناعي Discovery من تحسين جودة البتات الكمومية في شريحتها الكمومية التالية، Majorana 2.

باستخدام Discovery، الذي تم تصميمه لتسريع العملية العلمية وتسريع التعاون، قال فريق Microsoft الكمي إن الكيوبتات الخاصة بالشريحة الجديدة يمكنها الحفاظ على حالتها الكمومية أطول بألف مرة من أجهزة الجيل الأول، مما يتيح عمليات حسابية أكثر موثوقية. يوفر ماجورانا 2 متوسط ​​عمر للكيوبت يبلغ 20 ثانية، مع استمرار بعض الحالات لمدة تصل إلى دقيقة واحدة.

وقد ركز فريق البحث على تطوير الكيوبتات الطوبولوجية، والتي قال إنها توفر معدلات خطأ منخفضة بطبيعتها، وصغر الحجم، والتحكم الرقمي. قال باحثو مايكروسوفت إنهم قاموا بتحسين مجموعة المواد الخاصة بـ Majorana 1 لإنشاء مرحلة طوبولوجية أكثر استقرارًا.

يستبدل ماجورانا 2 الموصل الفائق في ماجورانا 1، وهو الألومنيوم، بالرصاص، ويقوم أيضًا بتحديث المنطقة النشطة لأشباه الموصلات إلى مزيج من زرنيخيد الإنديوم وأنتيمونيد زرنيخيد الإنديوم. ووفقا لمايكروسوفت، فإن هذا التغيير في المواد يؤدي إلى زيادات كبيرة في الأداء.

وقال الباحثون إن الفجوة الطوبولوجية، التي تحمي الكيوبتات الطوبولوجية من الضوضاء والأخطاء البيئية، هي أكثر من ضعف تلك الموجودة في المعالج الكمي السابق.

وفقًا لمايكروسوفت، فإن التحسن في الموثوقية والسرعة وحجم الكيوبت الصغير قد وضع الفريق على الطريق الصحيح لتحقيق حاسوب كمي قابل للتطوير وقابل للتطبيق تجاريًا بحلول عام 2029.