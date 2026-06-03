يساعد Agentic AI شركة Microsoft على تسريع الكمبيوتر الكمي القابل للتطبيق
يُنسب الفضل إلى وكيل الذكاء الاصطناعي (AI) الذي طورته شركة Microsoft في مساعدتها في نصف الوقت المتوقع الذي تعتقد أنها ستحتاجه لتطوير كمبيوتر كمي قابل للتطبيق تجاريًا.
خلال مؤتمر مطوري البرمجيات Build 2026 السنوي للشركة، عرضت مايكروسوفت كيف مكنتها أداة الذكاء الاصطناعي Discovery من تحسين جودة البتات الكمومية في شريحتها الكمومية التالية، Majorana 2.
باستخدام Discovery، الذي تم تصميمه لتسريع العملية العلمية وتسريع التعاون، قال فريق Microsoft الكمي إن الكيوبتات الخاصة بالشريحة الجديدة يمكنها الحفاظ على حالتها الكمومية أطول بألف مرة من أجهزة الجيل الأول، مما يتيح عمليات حسابية أكثر موثوقية. يوفر ماجورانا 2 متوسط عمر للكيوبت يبلغ 20 ثانية، مع استمرار بعض الحالات لمدة تصل إلى دقيقة واحدة.
وقد ركز فريق البحث على تطوير الكيوبتات الطوبولوجية، والتي قال إنها توفر معدلات خطأ منخفضة بطبيعتها، وصغر الحجم، والتحكم الرقمي. قال باحثو مايكروسوفت إنهم قاموا بتحسين مجموعة المواد الخاصة بـ Majorana 1 لإنشاء مرحلة طوبولوجية أكثر استقرارًا.
يستبدل ماجورانا 2 الموصل الفائق في ماجورانا 1، وهو الألومنيوم، بالرصاص، ويقوم أيضًا بتحديث المنطقة النشطة لأشباه الموصلات إلى مزيج من زرنيخيد الإنديوم وأنتيمونيد زرنيخيد الإنديوم. ووفقا لمايكروسوفت، فإن هذا التغيير في المواد يؤدي إلى زيادات كبيرة في الأداء.
وقال الباحثون إن الفجوة الطوبولوجية، التي تحمي الكيوبتات الطوبولوجية من الضوضاء والأخطاء البيئية، هي أكثر من ضعف تلك الموجودة في المعالج الكمي السابق.
وفقًا لمايكروسوفت، فإن التحسن في الموثوقية والسرعة وحجم الكيوبت الصغير قد وضع الفريق على الطريق الصحيح لتحقيق حاسوب كمي قابل للتطوير وقابل للتطبيق تجاريًا بحلول عام 2029.
مع القليل من المساعدة من الذكاء الاصطناعي
ينتشر فريق الكم عبر بلدان متعددة، مع متخصصين في مجالات مثل الفيزياء والهندسة الميكانيكية وهندسة العمليات. لدعم البحث متعدد التخصصات، أنشأ فريق Microsoft الكمي وكيلًا للذكاء الاصطناعي لتنظيم المعلومات وتحليلها، وتسهيل العثور عليها على الآخرين.
وقال زلفي علام، نائب رئيس الشركة لشؤون الكم في مايكروسوفت: “إن الذكاء الاصطناعي قادر على تجميع المعرفة من كل هذه التخصصات المختلفة”، مما يوفر للباحثين إمكانية الوصول إلى المعلومات والتوصيات.
يستخدم العلماء والمهندسون في الفريق الكمي إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل في Microsoft Discovery لإدارة سير العمل، وأتمتة القياسات، وتحسين التصنيع، وتحديد العيوب التي لم يلاحظها أحد سابقًا واقتراح الإصلاحات.
يتم استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا لمساعدة الباحثين على فهم الكم الهائل من البيانات التي تم جمعها في الأبحاث الكمومية. قال علام: “عندما تقوم بتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي على هذه البيانات، فإنهم قادرون بشكل أساسي على إعادة التركيب وإجراء الارتباطات التي لا نستطيع نحن البشر رؤيتها لأنه لا يوجد فرد واحد لديه هذا القدر من الرؤية عبر هذا القدر الكبير من البيانات”.
تُستخدم أيضًا قدرات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنماط للمساعدة في قياس حالة الكيوبتات، وهو ما يعني، في شريحة مايكروسوفت الكمومية، اكتشاف ما إذا كان هناك عدد زوجي أو فردي من مليارات الإلكترونات على سلك أشباه الموصلات. وقال علام إن عملاء الذكاء الاصطناعي يديرون العملية بشكل تلقائي ومستمر، ويبنون خريطة ثلاثية الأبعاد للظروف التي لن يتمكن عالم واحد من القيام بها بنفس الطريقة.
وقال: “إن استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل لأتمتة القياسات كان بمثابة تغيير في قواعد اللعبة”. “يمر ببعض العمليات الحسابية ويبدأ بالقول: “مرحبًا، أين يمكنني العثور على أدنى نقطة حيث يعمل كل شيء؟” ويمكنه إجراء كل تعديلات الجهد هذه بالتوازي، وهو ما لا يستطيع الإنسان القيام به. الطريقة التي تعمل بها عقولنا تجعلنا أكثر خطية”.
إن التحسينات التي يتم إجراؤها بمساعدة الذكاء الاصطناعي الوكيل تعني أن Microsoft ترى طريقة لتسريع التطوير الكمي.
وقال تشيتان ناياك، زميل مايكروسوفت التقني: “نحن بحاجة إلى إجراء تحسينات كل عام تجعلنا أقرب إلى تقديم جهاز كمبيوتر نعتقد أنه سيكون له قيمة تجارية ومجتمعية هائلة”.
“علينا أن نواصل السير نحو خريطة الطريق لتحقيق ذلك، ولكن أين نحن مقارنة بالعام الماضي؟ نحن أفضل 1000 مرة”.
وتعليقًا على استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل في الأبحاث الكمومية، أضاف: “لقد تغلغل الذكاء الاصطناعي الوكيل في كل ما نقوم به تقريبًا – لقد أصبح جزءًا طبيعيًا جدًا من سير عملنا.
قال ناياك: “يمكن للوكلاء تسريع الأمور كثيرًا أو قليلاً كما تريد”. “يمكن أن يقتصر الأمر على جمع المعلومات معًا وتلخيصها، أو يمكن أن يستمر في طريق تركيبها أكثر أو توليد فرضية مثيرة للاهتمام. أعتقد أن هذا قوي للغاية في الوقت الحالي.”
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