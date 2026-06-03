يمن مونيتور/قسم الأخبار

استنكرت الكويت، الأربعاء، نيوكاسل العديدة باليستية والطائرات المسيّرة، والتي استهدفت بنى معيشية في البلاد، من مطار الكويت الدولي، وأكد أن تلك التراجعات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشاركت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن الحضور الأخير الذي وقع فجر الأربعاء وما بعده عن توفى الشخص السعيد، وفضلاً عن الأضرار لحقت بمنشآت حيوية وبعثة دبلوماسية.

ومنذ ذلك الحين، بدأت منذ ذلك الحين في إنشاء قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، ونظرًا لرغبتها في تحديد هذه الأعمال التي من شأنها زيادة توسيع نطاق المنطقة.

تمنت الوزارة على أمن الكويت وسيادتها الضعيفة القرائن والمقيمين على أراضيها “خط أحمر”، معتبرة أن التسجيل في هذه الوثيقة يعكس باستمرار ناخبا عدائيا بشكل منظم ولا يمكن قبوله.

بعد ذلك أن الكويت لا تزال صالحة لها بالكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات للرد على هذه التشفيرات، بما في ذلك مع تفعيل القانون الدولي.