بدعم من الكويت.. تعز تدشن مركزاً نوعياً للأطراف الصناعية والعلاجية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دشن محافظ تعز، نبيل شمسان، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع مركز مكافحة العلاج الطبيعي العلاجي، بما يصل إلى 416 ألف دينار كويتي، (1300.000 دولار) بدعم من دولة الكويت الشقيقة في إطار مساندتها لجهود القطاع الصحي والإنساني.

لقد أثبت التدشين، أنه حصل على براءة الاختراع بدعم السكي الذي تقدمه دولة الكويت لليمن عموماً وتعز بشكل خاص، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل إضافة مضمونة للقطاع الصحي، وسيسهم بشكل ملموس في الخصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الحصول على خدمات علاجية متخصصة داخل شمس دون تكبد عناء السفر.

إطار الخطوات النشطة، وجه التحديد تعز بسرعة، استكمال أعمال التجهيز وتركيب المعدات الطبية لمكافحة العلاج الطبيعي، إلى جانب الإسراع في تأهيل الكادر الفني، بما في ذلك بدء تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية للاستفادة في أسرع وقت ممكن.

واستمع المحافظ من مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان، الدكتور فهد البصري، ومشرف المشروع الدكتور الدكتور محمد فؤاد، إلى شرح مفصل حول المرحلة المكونة الأولى، والتي تشمل إنشاء وتجهيز وتأثيث المبنى الرئيسي لوحدة العلاج الطبيعي، ومبنى وحدة تشخيص الصناعية والتعويضية، حسب أعلى المواصفات الفنية المعتمدة.