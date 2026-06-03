لجنة SIT تحث على خروج شركة Palantir في محاولة لإنهاء قبضة السحابة الأمريكية

دعا أعضاء البرلمان في لجنة العلوم والصناعة والتكنولوجيا إلى “فترة من التصحيح الزائد” لكسر دائرة تقييد الموردين وتعزيز النظام البيئي السحابي المحلي في المملكة المتحدة من خلال إعادة المنافسة الإلزامية ومعايير مفتوحة المصدر.

أحد التدابير الملحوظة الموصى بها في التقرير – إعادة أسلاك الدولة: تقديم الحكومة الرقمية – هو أنه يجب على حكومة المملكة المتحدة ممارسة شرط الاستراحة مع Palantir ومنصة البيانات الموحدة (FDP) في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونشر خطة خروج كاملة التكلفة بحلول نهاية عام 2026.

وفي مكان آخر، يسلط التقرير الضوء على “الافتقار إلى المنافسة” في الإنفاق الحكومي على السحابة، والذي يبلغ إجماليه حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني سنويًا. ويستشهد بعقد HM Revenue & Customs (HMRC) المبرم في مارس 2026 مع Amazon Web Services (AWS) كمثال أساسي لفشل السوق. كانت AWS هي العارض الوحيد لصفقة مدتها 10 سنوات بقيمة 472 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من المخاوف بشأن ممارسات الترخيص المقيدة.

وفي الوقت نفسه، يوصي التقرير بإنشاء وحدة لرصد ونشر أفضل ممارسات الحكومة الرقمية من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك كيفية تشجيع الدول الأعضاء على تطوير البدائل السيادية لمقدمي الخدمات الحاليين.

مستويات خطيرة من القفل ويحذر التقرير من أن اعتماد القطاع العام في المملكة المتحدة بشكل كبير على مجموعة صغيرة من مقدمي التكنولوجيا المقيمين في الولايات المتحدة – على وجه التحديد Microsoft وAWS وPalantir – يخلق مستويات خطيرة من تقييد الموردين والهشاشة النظامية. ويزعم تقرير اللجنة أن هذه التبعيات، التي تحركها غالباً برمجيات مملوكة وعقود معقدة وغير شفافة، تعمل على تقويض المنافسة، وإعاقة الإبداع من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعرض الحكومة لمخاطر تشغيلية كبيرة، بما في ذلك إمكانية وصول الولايات المتحدة إلى البيانات بموجب قانون السحابة. ولمعالجة نقاط الضعف هذه، توصي اللجنة باستراتيجية شاملة لتحقيق “السيادة التكنولوجية” وأنه يجب على الحكومة إعطاء الأولوية للبدائل مفتوحة المصدر وتفويض نسبة محددة من ميزانيات المشتريات تذهب إلى الشركات الناشئة في المملكة المتحدة. تشمل التدخلات الرئيسية ممارسة شرط الاستراحة لبرنامج تطوير الخدمات الصحية الوطنية (NHS FDP)، وتنفيذ لوحة تحكم صارمة للاستهلاك السحابي لمراقبة قوة الموردين، ومطالبة الهيئات العامة قانونًا بتفضيل المعايير المفتوحة على الأنظمة المملوكة لضمان احتفاظ الحكومة بالقدرة على اتخاذ خيارات استراتيجية مستقلة عن الشركات المهيمنة.