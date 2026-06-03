لجنة SIT تحث على خروج شركة Palantir في محاولة لإنهاء قبضة السحابة الأمريكية
دعا أعضاء البرلمان في لجنة العلوم والصناعة والتكنولوجيا إلى “فترة من التصحيح الزائد” لكسر دائرة تقييد الموردين وتعزيز النظام البيئي السحابي المحلي في المملكة المتحدة من خلال إعادة المنافسة الإلزامية ومعايير مفتوحة المصدر.
أحد التدابير الملحوظة الموصى بها في التقرير – إعادة أسلاك الدولة: تقديم الحكومة الرقمية – هو أنه يجب على حكومة المملكة المتحدة ممارسة شرط الاستراحة مع Palantir ومنصة البيانات الموحدة (FDP) في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونشر خطة خروج كاملة التكلفة بحلول نهاية عام 2026.
وفي مكان آخر، يسلط التقرير الضوء على “الافتقار إلى المنافسة” في الإنفاق الحكومي على السحابة، والذي يبلغ إجماليه حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني سنويًا. ويستشهد بعقد HM Revenue & Customs (HMRC) المبرم في مارس 2026 مع Amazon Web Services (AWS) كمثال أساسي لفشل السوق. كانت AWS هي العارض الوحيد لصفقة مدتها 10 سنوات بقيمة 472 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من المخاوف بشأن ممارسات الترخيص المقيدة.
وفي الوقت نفسه، يوصي التقرير بإنشاء وحدة لرصد ونشر أفضل ممارسات الحكومة الرقمية من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك كيفية تشجيع الدول الأعضاء على تطوير البدائل السيادية لمقدمي الخدمات الحاليين.
مستويات خطيرة من القفل
ويحذر التقرير من أن اعتماد القطاع العام في المملكة المتحدة بشكل كبير على مجموعة صغيرة من مقدمي التكنولوجيا المقيمين في الولايات المتحدة – على وجه التحديد Microsoft وAWS وPalantir – يخلق مستويات خطيرة من تقييد الموردين والهشاشة النظامية.
ويزعم تقرير اللجنة أن هذه التبعيات، التي تحركها غالباً برمجيات مملوكة وعقود معقدة وغير شفافة، تعمل على تقويض المنافسة، وإعاقة الإبداع من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعرض الحكومة لمخاطر تشغيلية كبيرة، بما في ذلك إمكانية وصول الولايات المتحدة إلى البيانات بموجب قانون السحابة.
ولمعالجة نقاط الضعف هذه، توصي اللجنة باستراتيجية شاملة لتحقيق “السيادة التكنولوجية” وأنه يجب على الحكومة إعطاء الأولوية للبدائل مفتوحة المصدر وتفويض نسبة محددة من ميزانيات المشتريات تذهب إلى الشركات الناشئة في المملكة المتحدة.
تشمل التدخلات الرئيسية ممارسة شرط الاستراحة لبرنامج تطوير الخدمات الصحية الوطنية (NHS FDP)، وتنفيذ لوحة تحكم صارمة للاستهلاك السحابي لمراقبة قوة الموردين، ومطالبة الهيئات العامة قانونًا بتفضيل المعايير المفتوحة على الأنظمة المملوكة لضمان احتفاظ الحكومة بالقدرة على اتخاذ خيارات استراتيجية مستقلة عن الشركات المهيمنة.
التوصيات الرئيسية في التقرير
منصة البيانات الموحدة: يجب على الحكومة الالتزام بممارسة شرط الكسر في فبراير 2027 في عقد Palantir FDP وتطوير بديل داخلي أو البحث عن بديل من مقدمي الخدمات المملوكين للمملكة المتحدة والمقيمين في المملكة المتحدة، مع نشر خطة خروج كاملة التكلفة لـ FDP بحلول نهاية عام 2026.
الوصول إلى البيانات والشفافية: يجب على الحكومة أن تؤكد طبيعة وصول شركة Palantir إلى بيانات المرضى، والأساس القانوني لهذا التفويض، ومتى ومن تم الترخيص له، وما إذا كان قد تم استشارة مفوض المعلومات.
سجل مريض واحد من NHS: يجب على الحكومة إعطاء الأولوية لاستخدام الموردين المملوكين للمملكة المتحدة والمقيمين في المملكة المتحدة لتطوير وتنفيذ ذلك ومنح جميع العقود من خلال عمليات شراء مفتوحة وشفافة.
وزارة الدفاع وبالانتير: يجب على الحكومة أن تحدد أسباب منح عقد وزارة الدفاع بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني لشركة Palantir دون عملية مناقصة تنافسية.
المشتريات والشركات الصغيرة والمتوسطة: يجب أن يُطلب من الإدارات المركزية والهيئات العامة إنفاق نسبة مئوية دنيا محددة من ميزانيات شراء التكنولوجيا الخاصة بها على منتجات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة والمملوكة لها، مع نشر تحديثات التقدم ربع السنوية.
إنهاء قفل المورد: يجب أن تنتج الخدمة الرقمية الحكومية (GDS) استراتيجية لإنهاء تقييد الموردين، بما في ذلك أهداف تنويع الموردين عبر الإدارات والهيئات العامة، مع تقديم تقارير ربع سنوية.
لوحة تحكم استهلاك السحابة: يجب أن تتضمن لوحة المعلومات السحابية التي وعدت بها الحكومة تفاصيل منح العقود حسب الشركة، وقيمتها، وتفاصيل شروط الاستراحة، وشروط الترخيص المحددة، وتقييم القيمة مقابل المال.
جميع العقود السحابية الحكومية: ينبغي للحكومة أن توضح بالتفصيل كيف سيمنع هذا العقد تقييد الموردين، بما في ذلك مشاركتها مع هيئة المنافسة والأسواق (CMA) وكيف ستدمج نهجًا مؤيدًا للمنافسة.
استراتيجية السيادة التكنولوجية: وينبغي للحكومة أن تحدد السيادة التكنولوجية. ولابد من مراجعة التعريف سنويا، ولابد أن يحدد كيف تعتزم الحكومة دعم البدائل السيادية لمقدمي الخدمات الحاليين.
المصدر المفتوح في قانون المشتريات 2023: يجب على الحكومة استخدام التحديث لهذا القانون لمطالبة هيئات القطاع العام بإعطاء الأولوية للأدوات والتكنولوجيا مفتوحة المصدر على العروض الخاصة.
حالات الطوارئ الوصول إلى البيانات: ويتعين على الحكومة تقديم تفاصيل عن حالات الطوارئ الخاصة بها لحماية بيانات المواطنين إذا قامت الولايات المتحدة بتفعيل أحكام الوصول إلى البيانات بموجب قانون السحابة لعام 2018، ومشاركة تقييمات التأثير ذات الصلة.
مراقبة مبادرات الحكومة الرقمية للاتحاد الأوروبي: كجزء من “إعادة ضبط العلاقات على نطاق أوسع” من جانب الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، يجب على وزارة التجارة والصناعة إنشاء وحدة لرصد ونشر أفضل ممارسات الحكومة الرقمية، مع اختصاص التعامل مع المفوضية الأوروبية والهيئات على مستوى الدول الأعضاء، ولا سيما التركيز على كيفية قيام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بتطوير مقدمي خدمات بديلين سياديين.
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