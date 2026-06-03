وزير الأوقاف اليمني: “يوم الغدير” بدعة دخيلة وكريس لأفكار خيالية مرفوضة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال الوزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الشيخ تركي الوادعي، إن الاحتفال بما في ذلك بـ”يوم الغدير” لا يستند إلى الأصل في الشريعة الإسلامية، معتبراً أنه من الممارسات التي لم تستغل في القرآن الكريم أو السنة النبوية ولم يستقر في عهد الصحابة أو القرون الأولى الإسلامية.

وأوضح الوادعي، في خبرها وزارة الأوقاف، أن الشريعة الإسلامية اكتملت بنزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن العبادات والمناسبات الدينية يجب أن تستند إلى دليل شرعية قاطعة، تؤكد أن أي ممارسات تُتخذ على أنها شعائر دينية دون سند شرعي لا تعد جزءا من الدين.

وأضاف أن حادثة غدير خم وما ورد فيها حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه» تُفهم – بحسب ما قاله العلماء أهل السنة – في بيان فضل علي بن أبي طالب ومكانته، ولا تمثل نصاً فيما يتعلق بالخلافة أو الحكم.

كما شارك الوزير في الاحتفال بيوم الغدير ولم يكن معروفاً في العصور الإسلامية الأولى، مشيراً إلى أن بعض أهم المعالم التاريخية أدت إلى ظهور هذه الصور الاحتفالية بعدهود لاحقة.

ودعا الوادعي إلى التمسك بالكتاب والسنة وفق منهج السلف، ويستخدم مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دون غلو، بالتأكيد أن معيار التفاضل بين الناس في الإسلام هو التقوى والصالح، وليس النسبية أو الانتماء العرقي.

وأكد الوزير الأوقاف اليمني على أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع ونبذ النصائح السلالية والعنصرية، ويعتبرها معتمدة أنها تتعارض مع المبادئ والعدالة التي تدعمها الإسلام.