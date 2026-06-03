قتل طفل آخر بفجار لغم حوثي في ​​”نهم” شرقي صنعاء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وبالتالي فإن الطفل سوف يرفض آخر، بداية الانفجار لغم أرضي من خلف الجماعة الحوثية في نهم شمال شرق صنعاء.

وذكرت المنظمة أن الطفل آدم علي القلام، البالغ من العمر 15 عامًا، غير معروف، والطفل علي علي جزيلان، البالغ من العمر 13 عامًا، ابتر واحدة رجليه من أسفل الركبة، بانفجار لغم أرضي، الجمعة الماضي، في منطقة الأبيثي، قرب قرية النعيمات، عزلة عيال غفير بمديرية نهم.. وتسببت في حدوث ملحوظة نسبيا أثناء بقاء الطفلين برئي الأغنام بجرها لدى بعض أبناء المنطقة.

وأضحت إن الطفل آدم علي القلم، من أبناء مديرية الحيمة الخارجية جنوب غرب العاصمة صنعاء، توفي فوراً متأثراً بإصابته بشظايا متفرقة في جسده، فيما لا يزال الطفل علي علي جزيلان واستمد العلاج الطبي المطلوب.

وحملت الجماعة الحوثية المسؤولية والمسؤولية الكاملة عن الحادث، وبالتالي زرعت الأفراد الأفراد في مناطق مدنية وممرات رعوية ومزارعين يستخدمونها السكان.