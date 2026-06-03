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ضباط ضابط استخبارات في حضرموت شرقي اليمن

AbdHassan04.06.2026
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ضباط ضابط استخبارات في حضرموت شرقي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

مقتل ضابط في الجيش اليمني، لافي أحمد سالم بن جعفر العامري، الأربعاء، برصاص مسلحين مجهولين في وادي حضرموت شرقي اليمن.

ومصادر محلية إن مسلحين أطلقوا النار على العامري بالقرب من منزله في منطقة تاربة شرق مدينة سيون، ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يفروا إلى جهة غير معروفة.

وجاءت الحادثة أعقبها استنفار تماما وانتشار واسع النطاق أمنيا في المنطقة، مع إقامة نقاط الضعف في طلبات البحث والحري، والمشاركة من الأجهزة الأمنية ووات “درع المنزل”.

ولم يقم السلطات الأمنية بأي بيان رسمي للحادثة المتوسطة من حالة الطوارئ الاغتيالات.

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AbdHassan04.06.2026
5
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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