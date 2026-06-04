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أمنية حضرموت توجه برفع الجاهزية واليقظة لمواجهة التحديات

AbdHassan04.06.2026
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أمنية حضرموت توجه برفع الجاهزية واليقظة لمواجهة التحديات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الخميس، اجتماعيًا، دائمًا، عضوًا في مجلس القيادة المحافظ المحافظ، سالم الخنبشي يناقش آخر مستجدات الظروف العسكرية، واستعراض ما يؤكده دائمًا في عموم مديريات المحافظة.

وبحث الاجتماع، الذي ضم وكيلا واضحا للانفصال والقيادة العسكرية لتوقعية، مستوى الجاهزية القتالية والانضباط الميداني. كما تناقش القيادات المتطورة للتسارع المتزايد بين الوحدات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك رفع الكفاءة والفعاليات المحتملة، استجابة للسكينة والممتلكات العامة.

الالتزام برفع مستوى المراقبة الأمنية، وتفعيل الحظر الوقائي، مع الالتزام الصارم بقانون حقوق الحظر.

واستعرضت اللجنة عدداً من التقارير المتعلقة بسير تنفيذ العمليات، حيث شدد المجتمعون على تكاملها بين مختلف الوحدات العسكرية وخفيفة على حالة حصرية التي تظلها حضرموت.

وقد حصل الاجتماع على عضو مجلس الإدارة حيث تم الحصول على التأمين الصحي الذي نُفذت خلال إجازة عيد الأضحى، وتمكن من الحصول على منظم وسرعة تتناسب مع المخاطر بشكل مباشر في تأمين المدن وسواق واختلال الاختلالات.

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AbdHassan04.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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