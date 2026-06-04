للمرة الثانية في تاريخه.. اليمن يتأهل إلى كأس آسيا 2027 المثير بعد فوزه على لبنان

يمن مونيتور/ واضح خاص

اختير المنتخب اليمني الأول لكرة القدم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027، بعد فوزه على البرتغالية البرتغالية 2-0، في اللقاء الذي جمعهما على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات.

واختار المنتخب اليمني الهدف في الدقيقة 62 عبر اللاعب ناصر محمدوه، قبل أن يعود اللاعب الشهير ليؤكد الانتصار في الدقيقة 90 لجزء ثانٍ، وحسم المباراة ومنح “الأحمر اليمني” بطاقة العبور القاري.

وجاءت المباراة في إطار مواجهة الذين ضمن منافسي المجموعة الخامسة، وسط حضور جماهيري يمني لافت في مدرجات استاد حمد الكبير، تابع اللقاء الذي حسم هوية المتأهل إلى نهائيات التمييز ولا يزال في المملكة العربية السعودية ولم يعد العام المقبل.

وتم انضمامها إلى أن تُجري اللعبة في الدوحة خلال مارس/أذار الماضي، قبل أن يتم تعريفها بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة، في ظل آثار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ورافقتها بشكل عام واسعة على حركة الملاحة في عدد من دول الشرق الأوسط.

تسجيل الدخول، يواصل المنتخب اليمني حضوره في البطولة القارية بعد مشاركته الأولى في نسخة الإمارات 2019، ليحقق المشاركة الثانية في تاريخه بالنهائيات الأسترالية.

ودخل المنتخب اليمني اللقاء بتشكيلة ضمت محمد أمان في حارسة جيوبا، وأمامه هارون الزبيدي، ونادر سهل، ورامي الوسماني، ورضوان الحيشي، وفي خط الوسط أسامة عنبر، وعمر جولان، والقائد عبدالواسع مطري، وناصر محمدوه، فيما قاد عمر الداهي وعبدالمجيد صبارة، مع بدلاء ضمت عدداً من أبرزهم عماد الجديمة وعباس ونواف عبدالله.