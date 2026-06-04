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عدن تويوتا (اسم الرئيس عبدربه منصور هادي) في الشارع الرئيسي في المدينة

AbdHassan04.06.2026
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عدن تويوتا (اسم الرئيس عبدربه منصور هادي) في الشارع الرئيسي في المدينة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تمت الموافقة على السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، تسجيل الشارع الممتد من منطقة كالتكس إلى مدينة البريقة باسم “شارع الرئيس عبدربه منصور هادي”.

تأسست خلال اجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة عدن للضيوف عبدالرحمن شيخ، حيث خططت لتخصيص اسم الرئيس عبدربه منصور هادي على رابطة الطريق بين دوار كالتكس ومدينة بريقة.

وحظي المقترح بموافقة جميع أعضاء المكتب التنفيذي، ليُعتمد المؤتمر ضمن الاجتماع.

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AbdHassan04.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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