يمن مونيتور/ واضح خاص

أشعل المنتخب اليمني لكرة القدم موجة واسعة من الاحتفالات في مختلف المدن اليمنية وقنوات التواصل الاجتماعي، بعد نجاحه في ما هي بطاقة الدخول إلى نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في المملكة العربية السعودية، بعد فوزه المستحق على الحرية اللبنانية بهدفين دون مواجهة في المنافسة الحاسمة التي شاركت في استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة.

ويمثل هذا القميص القميص الثاني لليمن في النهائيات الآسيوية بعد المشاركة الأولى في نسخة 2019، ليعيد “الأحمر اليمني” يرسم مشهد الفرح في بلد أنهكته سنوات الحرب والأزمات، ويمنح الجماهيره واحدة من أكثر التعيينات الرياضية إشراقاً خلال السنوات الأخيرة.

الرئيس العليمي: التأهل للتسجيل وحّد اليمنيين

وسارع رئيس مجلس القيادة للتنافس على توجيه العليمي إلى تهنئة المنتخب الوطني، مؤكداً أن الإنجاز الذي حقق أمام يعد محطة الصغار مهمة أدخلت السعادة إلى قلوب اليمنيين.

كافر اتصال هاتفي أجراه برئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم أحمد صالح العيسي، وكذلك العليمي بالأداء الذي قدمه لاعبون والجهازان الفنيون والإداريون مشوار، معتبراً أن يتم انتخابه في توحيد اليمنيين خلف هدف وطني جامع.

تولى رئيس مجلس الإدارة مسؤولية الدولة بمواصلة دعم المنتخب الوطني وتوفير التسهيلات اللازمة له، إلى جانب الشرفاء المتميزين لما حققوه من إنجاز تاريخي للكرة اليمنية.

مكافأة رئاسية للأعضاء المستهدفين

إطار الاحتفاء الرسمي بالتسجيل، مؤسسة وزير الشباب والرياضة نايف البكري عن تكريم التهنئة المتميزة بـ 10 آلاف ريال سعودي لكل فرد من الأعضاء المنتخبين، من اللاعبين المحترفين والإداريين.

وأوضح بعد ذلك أن التهنئة المقدمة من رئيس مجلس القيادة ترشحت للجهود الكبيرة التي اختارتها خلال التصفيات، بشكل مؤكد أن الإنجازات تؤكد قدرة الشباب اليمني على تجاوز التحديات والنجاحات رغم الظروف الصعبة.

الأطفال الصغار كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا في رسم الفرحة على كمية هائلة من أبناء الشعب اليمني.

إشادة حكومية شاملة بالإنجاز

ومن جانبه، يعتبر رئيس الوزراء سالم بن بريك مرشحًا وطنيًا مؤهلاً للتأهل إلى النهائيات الأسترالية، معتبرًا أن الفوز على جدار لبنان واستحقاق.

يذكر أن اللاعبين قدموا نموذجاً مشرفاً لإرادة الشباب اليمني وقدرتهم على صناعة النجاح، ونظراً الشكر للشباب والرياضة اليمني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والجماهير التي ساندت منتخب مشواره.

الاتحاد اليمني: ثمرة جهود جماعية

عبّر رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم أحمد صالح العيسي عن تقديره للدعم الذي حظي به منتخباً من القيادة السياسية، بالتأكيد أن المشاركة تمثل ثمرة عمل جماعي وجهود تشارك فيها اللاعبون والجهاز الفني والإداري والجماهير اليمنية.

رحب الجميع بأن الشعبي حول المنتخب كان أحد أهم المشاركين في النجاح الكبير في رحلة التأهل.

فرحة واسعة في الوسط الرياضي والإعلامي

وتوالت التهاني من شخصيات بارزة وعلامة رياضية بارزة احتفاءً بالإنجاز، وقال رئيس اللجنة بالاتحاد اليمني لكرة القدم محمد الشومي إن المنتخب استحق فوزاً مستحقاً وإدارة عن جدارة، بالتأكيد أن اليمنيين كانوا بحاجة إلى هذه الفرحة.

فيما وصف المنسق الإعلامي بمكتب وزير الشباب والرياضة ماجد الطياشي المصادقة على “خبرة العام”، معتبراً أن عضو البرلمان بعيزة طوعه قادر على اعتماد بين مرشحي المساهمة.

أماه الصحفي الرياضي شير سنان فاعتبر التأهل مهماً يستحق الاحتفاء، آملاً الجماهير إلى مواصلة دعم المنتخب في الاستحقاقات توقف، سواء في كأس الخليج أو النهائيات الآسيوية.

وكتب الصحفي سميح المعلمي أن “أبطال سبأ” أعلنتوا من الدوحة تسجيلاً تاريخياً إلى مصاف المنتخبات الكبرى في المساهمة النمساوية.

من أجل، قال القوس الرياضي حسن العيدروس إن البطولة القطرية احتفلت باسم اليمن وجماهيره، مشيداً بدعم الجماهيري الذي شارك المنتخب مشواره.

كما تعتبر المعلقة الرياضية البكر علوان أن المنتخب اللبناني قد تحول إلى المحطة الأخيرة في طريق الحلمة اليمنية نحو النهائيات.

وأما الممثل المنتخب الوطني السابق علي النونو فأكد أن لاعب اليمن الأساسيوا أن الإرادة لا تعرف المستحيل، وأنهم ينطلقون في رفع علم اليمن عالياً على الساحة القارية.

اليمن يعود إلى تايلاند

وسيشارك المنتخب اليمني في نهائيات كأس آسيا الثانية في تاريخه، بعد ظهوره الأول في نسخة الإمارات 2019.

ومن المقرر أن تساعد المملكة العربية السعودية البطولة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، بمشاركة نخبة المنتخبات الأسترالية.

وأوقعت القرعة اليمنية في مجموعة قوية من كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام، حيث ستبدأ مشواره بمواجهة كوريا الجنوبية في جدة، قبل المواجهة في الرياض، ثم يتولى دور المجموعات بمواجهة فيتنام في جدة الإمارات.