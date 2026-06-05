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القبض على المتهم الجنائي اليمني: مقتل الضابط “لافي العامري” قضية جنائية بحتة

AbdHassan05.06.2026
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القبض على المتهم الجنائي اليمني: مقتل الضابط “لافي العامري” قضية جنائية بحتة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اكتشف الجهاز الأمني ​​في اليمن القاء القبض على المتهم بقتل ضابط العقيد لافي العامري، وأكد أن دوافع الجريمة جنائية، والكشف عن هوية متهم في قضية مقتل الإرهابي “علي سالم باتيس”.

وذكر الإعلام بوادي وصحراء حضرموت (شرقي اليمن)، أن الباحث قادر على القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل العقيدة في وزارة الداخلية “لافي أحمدري”، والتي يوجد برصاص مسلح في منطقة “تاربة” مساء أمس الأربعاء.

أدرك أن مدير إدارة البحث بوادي وصحراء حضرموت، العامل ياسر سالم العامري أكد أن فرق البحث والأدلة مباشرة النزول إلى مسرح الجريمة فور البلاغ، وبدأت عمليات تتبع مكثفة للكشف عن الحادثة.

وأوضح العامري أن التحريات وتوصلت إلى تحديد هوية الجاني ويدعى (أ.أ.ع – 48 غير معروف)، ما يهم هو أن الفشل واضح فيما بعد أن حقيقة جنائية بحتة وتعود لخلافات شخصية بين الطرفين ولا ترتبط بأي دوافع أخرى.

ونظراً لأن الإعلام المحلي لديه قوة حصارت بالتنسيق مع النيابة العامة موقعاً تحصن فيه المتهم، وتمكنت من ضبطه ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة تمهيداً لإحالته للقضاء.

وفي سياق قصدها اتصال،قسم شرطة مديرية “القطن” بوادي حضرموت عن كشف هوية المتهم في قضية مقتل المتوفى “علي سالم باتيس”.

إدانة الشرطة إلى أعمال البحث والتحري قادت إلى تحديد هوية الجاني ويدعى (ع. ب. ص)، وكذلك أن الأجهزة الأمنية القانونية تواصل إجراءاتها المقاومة لضبطه وملف استكمال القضية لإحالتها إلى المحاكم القضائية.

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AbdHassan05.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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