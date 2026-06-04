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الجيش اليمني يصد هجمات الحوثيين في مأرب شرق اليمن

AbdHassan05.06.2026
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الجيش اليمني يصد هجمات الحوثيين في مأرب شرق اليمن

يمن مونيتور/ مأرب/ خاص

صدت جندي محور سبأ بالجيش اليمني، فجر الخميس، هجوماً وصف بالعنيف شنته الجماعة الحوثية على مواقع عسكرية في جبهة ملعاء بمديرية حريب، جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

واستشهدت مصادر عسكرية لـ”يمن مونيتور” إن مواجهات اندلعت بين مقاتلي الجيش في محور سبأ وعناصر جماعة الحوثي بعد محاولة فاشلة على مواقع الجيش في جبهة ملعاء.

وأوضح أن العديد من الساعات وشهدت تبادلاً مكثفاً للقصف المدفعي والجبال بعدة أنواع من الأسلحة، قبل أن يبدأ الطيار من الضغط على مجموعة الحوثيين على الحكمة مخلفة قتلى وجرحى في صفوفها.

وتشهد جبهات مأرب، ما بين الخيارات المتنوعة، مواجهات متقطعة ومحاولات التطبيق المستمر من قبل الجماعة الحوثية، في محاولة للوصول إلى اختراقات ميدانية.

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AbdHassan05.06.2026
4
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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