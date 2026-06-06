ملحوظة ملحوظة في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

سجلت أسعار الذهب في تحديد اليمن، اليوم السبت، دوباً ملحوظة في كل من العاصمة المطر رأس المال عدن وصنعاء، مقارنة منذ الأيام البعيدة، وسط اختلاف كبير في القيمة للحصول على انقسام الفئات النقدية وفارق الصرف بين المنطقتين.

وتزعم مصادر محلية وعاملون في قطاع الصاغة لـ”يمن مونيتور”، إن سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر طلبًا في وضوح، والتي في مدينة عدن ليسجل نحو 182 ألف ريال يمني، في حين يتوفر سعره في صنعاء عند 64 ألف ريال.

وبحسب الحقيقة، فقد سجل جرام الذهب (24) نقطة الصفر هو الآخر، حيث بلغ سعره في عدن 213 ألف ريال، مقابل 74 ألف ريال في رأس المال.

وفيما يتعلق بالتعاملات بـ”الجنيه الذهبي” (وزن 8 جرامات من عيار 21)، فقد تراجع سعره في أسواق عدن إلى مليون و464 ألف ريال، بينما سجل في صنعاء نحو 514 ألف ريال يمني.

وأوضح بيع سيارفة وتجار ذهب أن هذه الخيارات تمثل القيمة التي تسوقها متاجر التسوق من (الذهب المستعمل)، مشيرين إلى أن أسعار العملاء مقبولة عن إضافة هذه الأرقام بفارق ت فيه “المصنعية” وهيامش الربح المحدد لكل جرام.

الحادث، يسجل في سوق الصاغة لـ”يمن مونيتور” أن الربح الذي يتبعه المحلات عند بيع “الجنيه جولد” للعملاء يصل في المتوسط ​​إلى نحو 150 ريالاً سعودياً (أو ماماها التجارية المحلية) كفارق مصنعية وربح.

وتشترى أسعار النفيس في اليمن للتحديثات المستمرة وفوارق نسبية بين أجزاء أخرى، تبعاً لحركات التداول العالمية، وحجم العرض والطلب في السوق المحلية، بالإضافة إلى التحكم الدقيق بعدم التحكم في أسعار الصرف.