يمن مونيتور/ قسم الأخبار

توقع مركز التنبؤات الخاصة بالإنذار المبكر للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في اليمن، اليوم الجمعة، ومنعت النار من درجات الحرارة الشديدة في مناطق الساحل والصحراوية، بالتزامن مع فرص طول أمطار رعدية على أجزاء من جبل ويست ويست وجنوب الغرب.

وأوضح أن الطقس في مناطق الساحل والقريبة سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع وجود ساخنة جداً ورطبة خلال ساعات النهار ومعتدلة ليلاً، فيما تنشط الرياح على أرخبيل غربى، بينما تبقى إلى معتدلة في السواحل الجنوبية والغربية.

شهدت احتجاجات الجبال بشكل دائم جزئياً، مع احتمالية اتصال أمطار رعدية متفرقة في بعض المناطق الغربية والجنوبية الغربية، في حين تستمر درجات الحرارة الشديدة جداً إلى درجات الحرارة الشديدة في مناطق بيروت والهضبية نهاراً، مع تعديل درجات الحرارة خلال الليل.

وبحسب ما سجلته مقاطعة بروكسل، أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم عند 43 درجة مئوية، حيث اختفت بالدرجة نفسها، بعد أن وصلت درجة الحرارة في عدن بين 39 درجة مئوية، ولحج 40 درجة، ومأرب 41 درجة، وعتق وبيحان 40 درجة مئوية.

أما في مؤتمرات المعسكرات، فتتغير درجة الحرارة ما بين 28 و34 درجة مئوية، حيث تذمار 28 درجة، وإب 29 درجة، وصنعاء 32 درجة، وتعز 34 درجة مئوية.

وقد ركزت المشروع في المناطق الساحلية والصحراوية على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شربين الأصليين مباشرة من الإجهاد وضربات الشمس.

كما يبدأ بعناية وسائقي المركبة في المناطق المتخصصة المقررة لمطارها من التواجد أو النقل في مجاري السيول والأودية خلال الاختصاص.

وفي النشرة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموجة على سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية، وخفيفاً إلى المعتدل على سواحل المهرة، فيما يكون معتدل إلى مضطرب حول أرخبيل سترى وفي أجزاء من بحر العرب.

وحذّر المركز الصيادين وربابنة السفن والعاملين في البحر حول سواحل أرخبيل الريح والبحر العربي من تأثر البحر بالموجة والنشاط خلال مراقبة التوقف.