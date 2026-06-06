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حضرموت…مضادات جوية تتصدى لهدف مجهول في مكان المكلا

AbdHassan06.06.2026
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حضرموت…مضادات جوية تتصدى لهدف مجهول في مكان المكلا

يمن مونيتور/قسم الأخبار

مصادر محلية، فجر السبت، بسماعة أصوات مميزة للعوامل الجوية في عدد من المواقع بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقال المتحدث باسم البرلمان صبري سالمين بن مخاشن، إن أصوات بارزة سُمعت ما بين الساعة والنصف الرابع والخامسة صباحاً في محيط المناطق التي تقع خلف ميناء المكلا، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومنطقة مطار الريان، إضافة إلى محيط ميناء الضبي.

ولهذا السبب فإن الطائرة مسيره شاهدت في الصباح من خلال سماع الأصوات، ما أحدث من الترقب بين السكان.

وأشار إلى أن المديرين يشيرون بشكل مباشر إلى آلية الاستجابة والاستجابة الدفاعية، ولا تتوفر معلومات ولا يوجد أي نوع أو نتيجة الهدف.

ولم يوجد السلطات أو المحاكم العسكرية، حتى ساعة إعداد هذا الخبر، أي بيان رسمي يوضح تفاصيل الحادثة أو تفاصيلها.

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AbdHassan06.06.2026
16
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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