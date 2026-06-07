منظمة: 100 معتقل واجهون ظروفاً قاسية في سجون الحوثيين بذمار وسط اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

جديدت منظمة حقوقية، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 معتقل لدى الجماعة الحوثيين في محافظة ذمار (وسط اليمن).

وهي متساوية في الحقوق والحريات في بيان لها إن أكثر من 100 مختطف مدني، من بينهم 20 شاباً صدرت بحقهم تنزيل إعدام تعسفية، ومضى على كافة القضايا أكثر من تسع سنوات.

وذكر أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب ويعيشون أشياء إنسانية ونفسية قوية في ظل العقوبات القاسية وغير ذلك.

لأنها تعمدت أن ما تشهده محافظة ذمار من حملات اختطاف ساهمت في تحسين الحقوق والحريات الأساسية بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

ودعت الأمم المتحدة المنظمات الدولية والحقوقية لتحمل مسؤوليتها الإنسانية الإنسانية وملف المختطفين.

ومن أجل أن ملف المختطفين في المناطق في اليمن واحداً من أبرز الشخصيات الإنسانية التي تستوجب تحركاً نيكولايياً جاداً وعاجلاً لمعالجته وإنهاء اشتراكه المختطفين.

وهي منظمة مساواة للحقوق والحريات، خاصة لهذا المؤتمر لجميع الاحتجاز التعسفي والمظاهر الشهيرة، وأوقفت جميع المناطق التي تغطي المناطق اليمنية، ونظرت إلى محاسبة المنتهكين وقضايا الضحايا وأسرهم.