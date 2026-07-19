كان آندي بورنهام من أشد المؤيدين لإقامة الألعاب الأولمبية في الشمال الغربي

ألقى البطل الأولمبي السير بن أينسلي بثقله وراء خطة آندي بورنهام لجلب الألعاب الأولمبية إلى شمال غرب إنجلترا. يتولى بورنهام منصبه يوم الاثنين بعد فترة ناجحة في منصب عمدة مانشستر الكبرى.

دافع الرجل البالغ من العمر 56 عامًا عن الشمال الغربي خلال فترة عمله كرئيس للبلدية، ومن المتوقع أن يستمر في ذلك عندما يصبح رئيس الوزراء الجديد للبلاد. وباعتباره عاشقًا للرياضة، روج بورنهام لفكرة جلب الألعاب الأولمبية إلى شمال غرب إنجلترا.

استضافت المملكة المتحدة الألعاب للمرة الثالثة في عام 2012، ولكن جميع المناسبات الثلاث السابقة أقيمت بشكل أساسي في لندن. يريد بورنهام أن يرى ذلك يتغير إذا عادت الألعاب الأولمبية إلى هذه الشواطئ، وقد حصل بالفعل على حليف قوي.

أينسلي هو البحار الأكثر تتويجا في تاريخ الألعاب الأولمبية، حيث حصل على خمس ميداليات، أربع منها ذهبية، خلال مسيرته المهنية اللامعة. ولد بطل فريق بريطانيا العظمى في ماكليسفيلد، شيشاير، وسيرحب بالألعاب التي تقام خارج لندن، في حالة حصول المملكة المتحدة على حقوق الاستضافة مرة أخرى.

وفي حديثه حصريًا إلى Express Sport قبل سباق جائزة الإمارات الكبرى للإبحار في بريطانيا العظمى، قال أينسلي: دائمًا. “كانت دورة لندن 2012 أفضل تجربة رياضية مررت بها على الإطلاق، وأدركت ما تعنيه للشعب البريطاني. لقد كانت واحدة من تلك اللحظات المميزة حقًا في تاريخنا، وبالتأكيد تاريخ الرياضة، لذا فإن أي فرصة لاستضافة الألعاب الأولمبية مرة أخرى في بريطانيا ستكون أمرًا لا يصدق”.

أثناء حديثه عن خطة بورنهام، أضاف أينسلي: “من الواضح أنه كانت هناك دفعة كبيرة في الآونة الأخيرة، وكان آندي بورنهام في مقدمة ذلك، حيث دفعنا للتفكير أكثر في شمال إنجلترا، وهذه نقطة عادلة للغاية وحجة ذات مصداقية للغاية، وأعتقد، لماذا لا؟ لماذا لا يمكننا إقامة الألعاب الأولمبية في مانشستر، أو شمال إنجلترا؟”

يدين أينسلي بالكثير من مسيرته للألعاب الأولمبية، وقد وصف تمثيل بلاده بأنه متعة العمر. وأضاف البحار عن تجربته الأولمبية: «لقد كانت تجربة مذهلة، كانت أولمبياد أتلانتا عام 1996، على الرغم من أن الإبحار كان بالفعل في السافانا، وقد أذهلتني التجربة برمتها.

بن أينسلي هو بطل فريق GB الأولمبي

يتجه سباق طيران الإمارات لبريطانيا العظمى للإبحار الكبير إلى بورتسموث

“لم أذهب إلى حفل الافتتاح، للأسف، لأنه كان قريبًا جدًا من المنافسة. لكنني ذهبت إلى الحفل الختامي والتقيت بالعديد من الرياضيين المشهورين؛ أتذكر لقاء لينفورد كريستي، الذي أذهلني للتو. وأيضًا، النطاق. جميع الرياضيين المختلفين، والبلدان المختلفة، والرياضات المختلفة. لقد كانت مجرد فرصة رائعة.”

قبل أن يضيف: “ربما كان التحدي الأكبر الذي واجهته في مسيرتي الأولمبية هو لندن 2012، حيث، لعدة أسباب، لم أكن بكامل لياقتي البدنية، ولم أبحر بشكل جيد. لكنني تمكنت من الصمود وتدهورت الأمور في السباق النهائي على الميدالية الذهبية. لقد واجهت بعض لحظات الضغط العالي في مسيرتي، ولكن ذلك كان هناك.”

على الرغم من اقتراب عيد ميلاده الخمسين، إلا أن أينسلي لا يزال منافسًا وقدم رؤيته قبل بطولة Portsmouth SailGP القادمة. وعلق قائلاً: “إنني أتطلع حقًا إلى بقية الموسم. وأتطلع إلى بطولة Portsmouth SailGP القادمة وفرصة السباق أمام جمهور المنزل. “

“لقد رأينا بعض الحشود الهائلة في العام الماضي، وكانت هذه هي المرة الأولى التي نتسابق فيها في SailGP في بورتسموث. لذا، إذا تمكنا من الفوز بذلك أمام هذا الجمهور المحلي، فسيكون ذلك هائلاً، وبعد ذلك، نبني على ذلك لبقية الموسم، ونتطلع إلى النهائي، وأبو ظبي في نهاية العام.”